علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وسعت قریب به ۱۰ میلیون هکتاری استان سمنان که ۵۵ درصد آن را بیابان و نواحی خشک تشکیل میدهد، تأکید داشت: در این استان میزان بسیار زیادی اراضی بیابانی وجود دارد که متأسفانه به دلیل خشکسالی و فرسایش خاک، روزبهروز به سمت بلااستفاده بودن پیش میروند و همچنین بر میزان کویری شدن اراضی طبیعیمان افزوده میشود لذا باید گفت در این استان شاهد پدیده بیابانزایی شدید هستیم.
وی با ابراز اینکه فرسایش یکی از عواملی است که بیابانهای استان سمنان را تهدید میکند و به دو شکل آبی و خاکی صورت میگیرد، افزود: امروز متأسفانه زمینهای بارور به دلیل همین پدیده به اراضی بایر بدل میشوند.
ضرورت مقابله با گسترش کویر
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان، گفت: به دلیل خشکسالی و نبود پوشش گیاهی، شاهد فرسایش زیادی در استان هستیم چراکه پوشش مهمترین گیاهی خود، محافظ زمین در برابر وزش باد و فرسایش ناشی از آن محسوب میشود پس درنتیجه اگر پوشش گیاهی کاهش یابد هنگام وزش باد در عرصههای بیابانی و کویری میزان بیشتری فرسایش خاک صورت میگیرد.
حیدریان درباره دومین راه فرسایش خاک یعنی فرسایش آبی نیز توضیح داد: پوشش گیاهی عرصههای طبیعی مهمترین راهکار جلوگیری از کاهش سیلابها و درنتیجه فرسایش خاک ناشی از آن است بهعبارتدیگر در منطقهای که میزان پوشش گیاهی بالای ۸۰ درصد باشد، روان آب وجود ندارد و درنتیجه فرسایش شکل نمیگیرد و وقتی این امر صورت نگرفت میتوان بهخوبی از خاک حاصلخیز منطقه درکشت گیاهان بهخصوص گیاهان دارویی بهره برد.
وی با اشاره بهضرورت حفظ پوشش گیاهی در نواحی بیابانی استان سمنان، تأکید کرد: در بسیاری مناطق متأسفانه نگاه مردم به تاغ زارها و گیاهانی مانند گز که برای جلوگیری از فرسایش کاشته شدهاند، نگاهی مبتنی بر تهیه هیزم آتش است که این امر باعث میشود پوشش گیاهی ما به مخاطره افتد و روزبهروز بر میزان پیشرفت کویر افزوده شود لذا این فرهنگسازی باید در بین مردم شکل گیرد که سوزاندن پوشش گیاهی بیابانهای استان، فرش قرمزی زیر پای کویر برای ورود به شهرهایمان است.
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