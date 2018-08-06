روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجامع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی هر ۴ سال یک بار برای هر هیئت برگزار می‌شود مگر این که در دوره ۴ ساله ریاست در یک هیئت ورزشی، رئیس هیئت برکنار شود، استعفا دهد یا مجمع انتخاباتی به هر دلیلی ملغی یا آرای آن باطل اعلام شود.



وی افزود: به صورت معمول در پایان دوره ریاست هیئت‌های ورزشی، ثبت نام از نامزدهای ریاست آن هیئت انجام می‌شود و پس از بررسی مدارک، مجمع انتخاباتی آن رشته ورزشی با حضور رئیس یا دبیر فدراسیون مربوطه و اعضای مجمع به انجام می‌رسد.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: با پایان دوره ریاست هیئت‌های اسکواش و هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان قم مجمع انتخابات این ۲ هیئت ورزشی به زودی برگزار می‌شود و برای این منظور ثبت نام از نامزدهای واجد شرایط در اداره کل ورزش و جوانان قم آغاز شده است.



رمضانی بیان داشت: علاوه بر هیئت‌های اسکواش و روستایی و عشایری، در چند هیئت ورزشی دیگر نیز برنامه برگزاری مجمع انتخاباتی در دستور کار است به طوری که در رشته بدمینتون، ثبت نام از نامزدها انجام شده است و در رشته والیبال نیز که اکنون به صورت سرپرستی اداره می‌شود، در آینده برگزاری مجمع را در دستور کار داریم.



وی عنوان کرد:. عدم سوء سابقه کیفری، دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن، دارا بودن تحصیلات مقطع کارشناسی و ارائه برنامه پیشنهادی شامل کوتاه مدت و میان مدت و نحوه تأمین منابع مالی هیئت از جمله شروط ثبت نام نامزدها است و ثبت نام نامزدهای اسکواش و هیئت روستایی و عشایری تا ۲۱ مرداد ادامه دارد.