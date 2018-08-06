۴۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان استان ایلام ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی صبح دوشنبه در نشست آموزشی مدیران و کارشناسان حوزه اشتغال و خودکفایی این استان که با حضور مدیرکل طرح‌های اشتغال‌زایی و خودکفایی کمیته امداد مرکز برگزار شد، بیان کرد: در سالهای اخیر بیشترین درخواست‌های مددجویان این استان در زمینه اشتغال بوده است که این موضوع نشان‌دهنده تمایل جامعه مددجویی به مقوله خوداتکایی است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال و توانمندسازی هم‌اکنون مهم‌ترین رویکرد کمیته امداد است افزود: در زمان مدیریت مهندس فتاح در این نهاد راهکارهای مهمی درزمینهٔ اشتغال و توانمندسازی تدوین‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به میزان اشتغال ایجادشده برای نیازمندان این استان اشاره کرد و گفت: در مهر و موم‌های گذشته بیش از ۴۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان استان ایلام با استفاده از منابع مالی این نهاد و تسهیلات بانکی ایجاد شده است.

رضایی با اشاره به اینکه بیشترین مشاغل ایجادشده برای نیازمندان این استان در مناطق محروم و روستایی بوده است، افزود: از این تعداد فرصت شغلی ۵۲ درصد آن درزمینهٔ کشاورزی و دامداری، ۳۲ درصد خدمات و مابقی هم درزمینهٔ صنایع‌دستی و تولیدی بوده است.

وی با اعلام اینکه هدف اصلی این نهاد از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به نیازمندان خوداتکایی و توانمندسازی آنان است گفت: از سال ۹۱ تا ابتدای امسال بیش از ۱۳ هزار و ۱۵۰ خانواده نیازمند توانسته‌اند با دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به خوداتکایی و توانمندی رسیده و از چتر حمایتی این نهاد خارج شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: با توانمند شدن این افراد، بیش از ۴۰ میلیارد تومان که قبلاً به‌عنوان مستمری به آنان پرداخت می‌شد صرف جویی صورت گرفته است.

کمیته امداد ایلام مقام نخست اشتغال‌زایی را کشب کرد

رضایی با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی به مددجویان جویای شغل این نهاد منجر به اشتغال پایدار شده و رضایتمندی خانوارهای مددجو را به دنبال داشته‌اند گفت: مشاغل کوچک و خانگی به خاطر اینکه به امکانات و تسهیلات مالی کمتری نیاز دارند مورد استقبال مددجویان قرارگرفته و ازنظر درآمدزایی نیز رضایت‌مندی مجریان این طرح‌ها را به دنبال داشته‌اند.

وی بابیان اینکه نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی باعث شده میزان انحراف در این شغل‌ها به حداقل برسد گفت: ارائه مشاوره‌های شغلی به مددجویان متقاضی شغل و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قبل از ایجاد شغل باعث شده که مشاغل ایجادشده برای مددجویان این نهاد با موفقیت همراه باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به موفقیت‌های این نهاد درزمینهٔ اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: کمیته امداد ایلام سال گذشته توانست مقام نخست اشتغال‌زایی را در بین سازمان‌های مختلف در این استان به دست آورد.

در ادامه این نشست آموزشی، علی اکبر خادمی مدیرکل طرح‌های اشتغال‌زایی و خودکفایی کمیته امداد مرکز برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال‌زایی این نهاد در سال جاری را تشریح کرد.