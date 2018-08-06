برگزاری انتخابات باشگاه امدادگران و نجات گران هلال احمر دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد سمائی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری انتخابات باشگاه امدادگران و نجات گران در روز سه شنبه ۱۶ مردادماه خبرداد و گفت: این انتخابات طبق دستورالعمل رییس سازمان امداد و نجات جهت سامان دهی امداد و نجات و ایجاد این باشگاه در شهرستان ها واستان ها برگزار می شود.

سمائی در ادامه افزود: این امر با برگزاری انتخابات در دماوند راه اندازی می شود و اعضای این باشگاه امدادگران و نجاتگران فعال شهرستان هستند.

وی با اشاره به اینکه دماوند دارای ۱۳ تیم معرفی شده با قابلیت ۹ تیم را دارد گفت: اعضای این تیم ها هم از خواهران و هم برادران تشکیل می شود و از هرتیم چند نفر به عنوان نامزد و چند نفر هم به عنوان اعضای تیم رای دهنده تعیین خواهند شد.

مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر دماوند بیان داشت: با توجه به انتخاباتی که روزسه شنبه ۱۶ مرداد در شعبه دماوند برگزار می شود، اعضای هر تیم به نامزدهای خودشان که عضو هر تیم هستند رای خواهند داد که یک عضو به عنوان اصلی و نفر دوم به عنوان علی البدل محسوب می شود و در نهایت از هر تیم یک نفر به عنوان منتخب عضو اصلی قرار می گیرد.

سمایی افزود: باشگاه ۹ تیم اصلی دارد که ۹ نفر نیز عضو اصلی هیئت مدیره هستند و بعد از اتمام انتخابات یک دوره انتخابات برگزارد می شود تا یک نفر به عنوان دبیر هیئت مشخص شود و شرح وظایف طبق دستورالعمل خواهد بود.