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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

۵ هزار متر مربع زمین کشاورزی در شهرستان قزوین رفع تصرف شد

۵ هزار متر مربع زمین کشاورزی در شهرستان قزوین رفع تصرف شد

قزوین- مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت: بیش از پنج هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان رفع تصرف غیر قانونی و به وضع سابق اعاده شد.

عباس آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای تصمیمات ستاد اجرای احکام قلع و قمع و طی دستورات مقام محترم قضایی در مرداد ماه سال جاری؛ احکام قلع و قمع در زمین های کشاورزی اجرا شد.

وی افزود: این افراد طرح در زمین های کشاورزی روستای رشتقون انجام شد که پس از اجرای احکام به حالت اولیه اعاده شد.

به گفته ی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین؛ این ساخت و ساز های غیر شامل دیوارکشی و ساختمان بود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه کرد در صورت تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به مراکز جهادکشاورزی بخش و منطقه خود مراجعه تا طبق ضوابط موجود اقدام لازم در خصوص صدور مجوز قانونی انجام شود.

کد مطلب 4367043

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