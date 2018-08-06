۵ هزار متر مربع زمین کشاورزی در شهرستان قزوین رفع تصرف شد

عباس آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای تصمیمات ستاد اجرای احکام قلع و قمع و طی دستورات مقام محترم قضایی در مرداد ماه سال جاری؛ احکام قلع و قمع در زمین های کشاورزی اجرا شد.

وی افزود: این افراد طرح در زمین های کشاورزی روستای رشتقون انجام شد که پس از اجرای احکام به حالت اولیه اعاده شد.

به گفته ی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین؛ این ساخت و ساز های غیر شامل دیوارکشی و ساختمان بود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه کرد در صورت تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به مراکز جهادکشاورزی بخش و منطقه خود مراجعه تا طبق ضوابط موجود اقدام لازم در خصوص صدور مجوز قانونی انجام شود.