مشکلی در تامین آرد و مرغ هرمزگان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی اظهار داشت: دستگاه های متولی نسبت به تامین و عرضه کالاهای اساسی مردم استان که به آن احتیاج دارند همت کنند. افزایش نرخ عرضه مرغ گرم نباید با نرخ در استان های مجاور اختلاف زیادی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: با هدف حمایت از واحدهای مرغداری و مصرف کنندگان، سازمان جهادکشاورزی اقدام به خرید مرغ تولید داخل استان به منظور ذخیره سازی و سازمان صنعت معدن و تجارت نسبت به عرضه آن به صورت منجمد متناسب با نیاز مصرف کننده و با نرخ مصوب ۶۷هزارو ۵۰۰ ریال از طریق فروشگاه های زنجیره ای بزرگ اقدام می کند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: شبکه توزیع آرد در استان را بصورت کامل رصد می کنیم. یک سری کالاها همانند آرد که جزء کالاهای اساسی می باشد ، باید قیمت تثبیت شده داشته باشد.

وی در خصوص قیمت آرد اظهارداشت: قیمت مصوب آرد در حال حاضر قیمتی منطقی می باشد و هیچ افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست. نیاز است خرید آرد روستایی از طریق سامانه جامع خرید آرد به تفکیک روستا انجام پذیرد.