بخت «حیدر العبادی» برای نخست وزیری عراق بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، «کریم النوری» از رهبران سازمان بدر که بخشی از ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» هم بوده تأکید کرد که شروطی که آیت الله سیستانی در خصوص انتخاب نخست وزیر آینده عراق مطرح کرده است بخت «حیدر العبادی» را برای نخست وزیری در یک دوره دیگر افزایش داده است.

بر اساس این خبر، النوری تأکید کرد که در کنار شروط مرجعیت عراق شروط ۴۰ گانه «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر هم بخت هادی العامری را کاهش داده است و بر خلاف آنچه در رسانه ها مطرح می شود شانس العبادی را افزایش داده است.

النوری تأکید کرد که مفهوم قاطعیت و قدرت و شجاعت اگر با دانایی همراه نباشد می تواند به دیکتاتوری منجر شود در حالی که با دانایی و قدرت و قاطعیت می توان نخست وزیری انتخاب کرد که توانایی مقابله با مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند را دارد.

وی در ادامه تأکید کرد که العبادی فردی است که تا حد زیادی این ویژگی ها را دارد و نوعی حمایت منطقه ای و بین المللی را هم به همراه خود دارد که او را به گزینه ای مهم در میان سایر رقبایش تبدیل می کند.