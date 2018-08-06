درخشش دوندگان قزوینی در رقابت های پیشتازان قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های دو و میدانی منطقه دو نونهالان و پیشتازان قهرمان کشور، تیم استان با کسب ۸ نشان رنگارنگ، بعد از تیم های تهران الف، البرز و قم در جایگاه چهارم ایستاد.

در رده سنی نونهالان هم پوریا مهدی در ۴۰۰متر نایب قهرمان شد و محمد امین فتوحی و سعید افشار در ۱۵۰۰ متر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی رده نوجوانان محمد جواد رنجکش در ماده ۱۱۰ متر با مانع قهرمان شد، امیرضا رحمانی در پرتاب وزنه نایب قهرمان شد، کسری کوچکی، محمد سعید حق پناه و محمد رستمی در پرش ارتفاع، پرتاب نیزه و ۳۰۰۰متر به نشان برنز دست یافتند.

علی چناقچی ومرتضی گلشاهی هدایت تیم استان را بر عهده داشتند.

این رقابت ها در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد.

فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

امیرعباس رستمی از قزوین به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک فراخوانده شد.

مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک ازامروز در در استان خراسان جنوبی در شهر طبس و فردوس آغاز و تا ۱۸ مرداد ماه ادامه دارد.

تیم فوتسال المپیک ایران خود را برای حضور در مسابقات المپیک نوجوانان آرژانتین آماده می کند.

تیم هیئت جودو استان در هفته دوم رقابت های لیگ امیدهای ایران به میدان می رود

نماینده استان در گروه یک در هفته دوم با تیم های ارقام تراشه مرکزی، شهید وحدت خراسان رضوی و هیئت جودو خراسان شمالی مصاف می کند.

تیم هیئت جودو استان در گروه یک با تیم های شهید وحدت خراسان رضوی، دانشگاه پدافند هوایی تهران، ارقام تراشه مرکزی، هیات جودو مرکزی و هیات جودو خراسان شمالی هم گروه است.

هفته دوم این رقابت ها روز جمعه ۱۷ مرداد ماه در سالن شهید افراسیابی استان تهران پیگیری می شود.

سعید مرادی و حمید بهرامی بعنوان کادر فنی تیم استان را در این رقابت ها هدایت می کنند.

رکابزن قزوینی در رقابت های آسیایی به میدان می رود

حسین زنجانیان رکابزن ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم ملی کوهستان در رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ جاکاراتا اندونزی شرکت می کند.

ملی پوشان کشورمان از ۲۹ مرداد ماه سال جاری لغایت ۹ شهریورماه در بخش های کوهستان، جاده و پیست به رقابت می پردازند

زنجانیان و تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان، پیش از اعزام به رقابت های آسیایی در اردو آماده سازی ایتالیا شرکت داشتند.



مسابقات والیبال ساحلی نوجوانان و جوانان استان با معرفی برترین ها به پایان رسید

در پایان این رقابت ها در رده سنی نوجوانان، تیم های سپهرالکتریک، مجیدی و تاکستان عناوین برتر را کسب کردند.

در رده سنی جوانان هم سپهر الکتریک قهرمان شد، تیم های احسان و مجیدی هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها در زمین والیبال ساحلی شهرداری محمدیه برگزار شد.



رقابت های جام قوه قضاییه در قزوین با شناخت برترین ها به پایان رسید

در پایان این رقابت ها در رشته فوتسال که با شرکت هشت تیم برگزار شد، تیم های دادگستری، کانون وکلای دادگستری استان قزوین و دادسرای البرز اول تا سوم شدند.

در رقابت های والیبال هم که هفت تیم حضور داشتند، مرکز مشاوران، کانون وکلا دادگستری قزوین و دادگستری استان عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها به مدت ۲ هفته در سالن عدالت دادگستری برگزار شد.



عنوان سوم تیمی رزمی کاران استان در رقابت های هاپکیدو قهرمانی کشور

در پایان مسابقات هاپکیدو قهرمانی کشور، تیم استان با کسب ۳۰ نشان رنگارنگ، عنوان سوم تیمی را از آن خود کرد.

در این رقابت ها سهیل قاسمی، سیدصالح حسینی، امیرمحمد غلامی، امیر حسین کاظم خواه، ابوالفضل وفایی، امیر محمد رفیعی، حمید رضا قاسمی، علی اصغر رحمانی، رضا میرزایی مافی، یاسین بابایی، سید ابوالفضل پور موسوی، محمدحسین موسوی، ساسان عابدین پور، بهراد رضایی، محمد صالح محمدی و محمد طاها معروفی در اوزان مختلف به نشان طلا دست یافتند.

بنیامین فولاد، محمد مبین عسگری، امیر محمد کاظم خواه، امیرمحمد کریمی، امیر پارسا نوروزی، محمد عرفان قوچان و طاها بابایی نایب قهرمان شدند و علی باقرآبادی، مهدی آشوریان، ماهان خالقی، امیرحسین دلیری، محمدجواد افشار، سینا مهربان و محمدرضا ملکی به عنوان سوم رسیدند.

این رقابت ها با شرکت ۲۰۰ رزمی کار به میزبانی استان البرز برگزار شد.