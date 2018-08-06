به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سمینار تخصصی دومین کنفرانس قرآن‌پژوهی پیشرفت ۲۵ مردادماه در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) برگزار خواهد شد.

این سمینار با موضوع اولین گام در پارادایم اجتهادی تفسیر پیشرفت شناخت بنیان فلسفه دینی با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری دومین کنفرانس قرآن‌پژوهی پیشرفت، اردیبهشت ماه سال ۹۸ اعلام شده است و تاکنون چندین نشست علمی و تخصصی با حضور استادان مختلف حوزه و دانشگاه و با موضوعات مرتبط با همایش برگزار شده است.

اولین سمینار از دومین کنفرانس ۲۵ مردادماه از ساعت ۸ تا ۱۷ عصر در مرکز تحقیقات برگزار می‌شود.