طرح «هر حسینیه یک سرای محله» به شهرداری یزد ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح امروز در همایش یک روزه مسئولان هیئت رزمندگان استان یزد در شهرستان تفت با اشاره به وجود بیش از هزار حسینیه در استان یزد اظهار داشت: استانی که هزار حسینیه دارد باید هزار ورزشگاه و فرهنگسرا نیز داشته باشد.

وی بیان کرد: ضرورت دارد علاوه بر توجه هیئت ها به بحث های عزاداری، به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه کنند که البته این مهم در سال‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته است.

حسینی افزود: در حال حاضر بیش از هزار حسینیه در استان یزد وجود دارد که برای استان کافی است بنابراین باید با فرهنگ سازی، خیران را به سمت ساخت ورزشگاه و فرهنگسرا و سایر فضاهای فرهنگی سوق دهیم.

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت خالی حسینیه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: حسینیه نباید در سال فقط ۱۰ روز یا یک ماه برنامه داشته باشد بلکه با برنامه ریزی صحیح باید برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مناسب با شأن حسینیه‌ها اجرا کرد.

حسینی ادامه داد: البته در حال حاضر برخی حسینیه ها برنامه های مناسبی در طول سال برای اهالی محله خود دارند و از ظرفیت این فضاها به خوبی استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح هر حسینیه یک سرای محله به شهرداری یزد ارائه شده و چنانچه شهرداری یزد همکاری خوبی داشته باشد، این طرح می تواند در دیگر شهرستان‌های استان یزد نیز اجرا شود.

حسینی تصریح کرد: این طرح می‌تواند در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت حسینیه‌ها در طول سال بسیار اثرگذار باشد.