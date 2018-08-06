اصفهان قطب بدنسازی کشور است

حسین یارمحمدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره جایگاه ورزش بدنسازی و پرورش اندام در استان اصفهان اظهار داشت: طبق آخرین رتبه بندی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، هیئت برتر کشور است و در جایگاه نخست قرار دارد.

وی پیرامون افتخارات استان در این رشته ورزشی بیان کرد: در حال حاضر ما بیش از ۱۰ نفر قهرمان در مسابقات مختلف بین المللی و چند صد نفر قهرمان در مسابقات کشوری داریم؛ در رشته مچ‌اندازی همواره رتبه اول یا دوم کشور بوده و از این نظر قطب کشور هستیم، در رشته پاورلیفتینگ نیز ما در هر مسابقه‌ای که شرکت کردیم همواره جزء سه تیم برتر بوده‌ایم همچنین در مسابقات کشوری قویترین مردان که سال گذشته در کرج در دو وزن منفی ۹۵ و منفی ۱۰۵ کیلوگرم برگزار شد در هر دو وزن تیم استان اصفهان اول شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان پیرامون دوره های آموزشی برگزار شده از سوی این هیئت توضیح داد: کلاس های آموزشی متعدد مربی‌گری بدنسازی و غیره برای بانوان و آقایان برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی نیز مواجه شد.

وی به برنامه‌های فرهنگی این هیئت اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری یادواره‌های شهدا، بزرگداشت‌هایی برای پیشکسوتان، نصب تابلوها و تصاویر پیشکسوتان و مفاخر استان در ابعاد بزرگ بکارگیری و استفاده از اتوماسیون اداری در هیئت و غیره از جمله برنامه‌های فرهنگی است که در هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان انجام شده است.

یارمحمدیان با اشاره به منبع درآمد این هیئت افزود: در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون اقتصاد مقاومتی هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با افتخار اعلام می کند که تاکنون برای هیچ یک از برنامه های خود از منابع دولتی و عمومی استفاده نکرده و منبع درآمدی این هیئت کلاس‌های آموزشی و نیز اسپانسرینگ است.

وی به برشمردن عوامل و نقاط قوت این هیئت پرداخت و ادامه داد: استفاده از نیروی جوان و متخصص، تعامل با بالا و پایین، قانونگرایی، خلاقیت و برنامه‌ریزی مناسب از مهمترین عوامل موفقیت و نقاط مثبت هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان به شمار می رود.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان درباره رویکردهای این هیئت بیان کرد: همگانی کردن ورزش بدنسازی مهمترین و پس از آن، فرهنگ سازی و اخلاق مداری مهمترین رویکردهای این هیئت است و خوشبختانه هیئت بدنسازی استان اصفهان مشکل خاصی ندارد و با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد.