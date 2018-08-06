هیچ وزیری در تاریخ مجلس سه بار رای اعتماد در یکسال نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب در برنامه پایش دیشب در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از نتیجه استیضاح چه می شود گفت: امیدوارم هر چه خیر مردم است پیش آید، خود آقای ربیعی زیاد نگران نیست . این استیضاح خیلی تعجب آور است؛ من فکر نمی کنم در تاریخ پارلمانی ایران این مورد وجود داشته باشد که یک وزیر در یک سال سه بار از مجلس رای اعتماد گرفته باشد.

وی افزود: نمی دانم در چند ماه گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که مقصرش وزارت کار بوده که حال مجلس باز آقای ربیعی را برای پاسخگویی و استیضاح به مجلس فراخوانده است .

وی گفت: من خودم نماینده بودم وقتی می خواستیم وزیری را استیضاح کنیم یک جزوه ۵۰ – ۶۰ صفحه ای برای آن وزارت می فرستادیم و مشکلات و محورهای استیضاح را ریز به ریز می نوشتیم ، الان یک صفحه سوال برای ما فرستاده شده و ما نمی دانیم عمق این سوالات چیست.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح قبلی را که مرور کردیم فقط یک نماینده بود که با عدد و رقم صحبت کرد که آن اعداد و ارقام نیز قابل تامل است، در استیضاح کنونی سوالاتی که برای ما فرستاده شده کلی است و هیچ استدلالی ندیدیم ، آنقدر این سوالات و موارد استیضاح کلی و مبهم است که باید برویم در صحن مجلس و تازه ببنیم جریان چیست .

میدری در واکنش به این سوال که نمی دانید یا نمی خواهید بگویید پشت استیضاح چه جریانی است، با خنده از پاسخ به این سوال طفره رفت و گفت: خیلی وقت ها منطق صحیح و خواسته درستی از طرف نمایندگان وجود ندارد ولی این قضاوت را به نماینده ها واگذار می کنم که تصمیم بگیرند استدلال و خواسته کدام نماینده صحیح است .

این اقتصاددان افزود : برخی مواقع نماینده ها چون محل رجوع مردم هستند و مردم دنبال شغل هستند و اسم وزارتخانه ما کار است به ما رجوع می کنند البته باید بدانیم ایجاد شغل به کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت کار .