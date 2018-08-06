مجله مهر: لبنان در جدیدترین اقدام برای جلب نظر گردشگران با همکاری فعالان محیط زیست و ارتش این کشور، تصمیم گرفته تانک‌های از دور خارج شده را زیر آب قرار دهد.

این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که حضور تانک‌ها در زیر آب می‌تواند روی زیست طبیعی منطقه تاثیر بگذارد و بعد از گذشت مدت زمانی وقتی تانک‌ها با خزه پوشیده شوند، ماهی‌ها و دیگر موجودات زیر آب از آن‌ها برای زندگی استفاده می‌کنند. رسیدن به این نقطه همان هدف مسیولان لبنان است که بتوانند با این کار جاذبه گردشگری مورد نظر خودشان را ایجاد کنند.

اما لبنان اولین کشوری نیست که پارک زیر آبی درست کرده، اما در زمینه استفاده از ابزارآلات جنگی برای ایجاد پارک قطعا منحصفربفرد عمل کرده است.

موزه زیرآب کانکون

این موزه در سواحل شهر کانکون در کشور مکزیک قرار گرفته و شامل مجسمه‌هایی است که بر اساس طرحی از اعضای جامعه محلی ساخته شده‌اند. جنس این مجسمه‌ها از نوعی بتن خنثی است که در برابر خورندگی آب دریا مقاوم باشند. امروزه ۴۰۰ مجسمه در این موزه قرار دارد و سالانه در حدود ۷۵ هزار نفر از آن بازدید می‌کنند.

دریاچه سبز

دریاچه سبز در اتریش و در وسط کوه و جنگل قرار گرفته، رودخانه‌ای که از این منطقه می‌گذرد، در فصل سر سال با عمقی یک متری دارد، اما در فصل گرم سال با توجه به آب شدن برف‌ها، سطح آب بالا می‌آید و پارک تا حدود ۱۲ متر زیر آب می‌رود و برای غواصان محل مناسبی می‌شود.

مجسمه‌ای با دست‌هایی رو به آسمان

در سواحل ایتالیا مجسمه‌ای از مسیح زیر اب وجود دارد که با دست‌های باز رو به آسمان قرار گرفته است. این مجسمه به محلی برای جلب توجه گردشگران تبدیل شده است.

شهر بایی

شهر بایی یکی از شهرهای روم باستان در مونت‌کارلو ایتالیاست. بعد از اینکه شهر از بین می‌رود و منطقه خالی از سکنه می‌ماند، با بالا آمدن سطح آب، شهر زیر آب می‌رود و امروز ویرانه‌های بایی به یکی از پارک‌های زیر آبی باستان‌شناسی بدل شده است.

پاولوپتری

این شهر پنج هزار ساله در یونان قرار گرفته و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای غرق‌شده در جهان است. نیکلاس فلمینگ، دریاشناس شناخته شده در سال ۱۹۶۷ این شهر را پیدا می‌کند.

کاخ کلئوپاترا

ملکه کلئوپاترا، آخرین فرعون زن بود که می‌گویند خودکشی کرده است. اما کاخ او پس از زلزله‌ها و سونامی‌های عظیم در قرن‌های مختلف زیر آب رفته است. امروزه کاخ کلئوپاترا هم یکی از جاذبه‌های دیدنی مصر است هم به عنوان یک محل مهم باستان شناسی شناخته می‌شود.

مجسمه اقیانوس اطلس

در باهاما مجسمه غول‌پیکری به شکل نشسته زیر آب قرار گرفته که سازنده آن از نوعی سنگ سخت برای آن استفاده کرده تا زیر آب آسیب زیادی نبیند. این مجسمه غواصان زیادی را به خودش جلب کرده است.

شهر دزدان دریایی

این شهر که در جامائیکا قرار دارد، روزگاری بهشت دزدان دریایی و در اوج بوده است، اما فاجعه در سال ۱۶۹۲ رخ می‌دهد، وقتی که یک زلزله بزرگ شهر را کاملا تخریب می‌کند. بعدها ویرانه‌ها به طور کامل زیر آب می‌روند. غواصانی که در محل شنا می‌کنند، هنوز هم از ارواح سرگردان دزدان دریایی را در اطراف شهر حس می‌کنند!