افزایش ۵ درصدی حوادث رانندگی منجر به مرگ در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده صبح دوشنبه در نشست کمیسیون ایمنی و سوانح استان البرز، یکی از اهداف این کمیسیون را پایش سوانح و تلفات استان ها اعلام کرد و افزود: در استان هایی که افزایش سوانح داشته باشند، مدیران مربوطه باید پاسخ‌گو باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان البرز طی چهارماهه سال جاری تعداد تلفات سوانح افزایش داشته است، تاکید کرد: آمار سوانح منجر به مرگ در کشور ۵ درصد افزایش‌یافته است، اما این آمار در استان البرز افزایش زیادی داشته است، به همین منظور مسئولان مربوطه باید در کمیته کشوری حضور یابند و آمار و توضیحات خود را در این رابطه ارائه کنند.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید در راستای کاهش آمار تصادفات منجر به مرگ ترافیکی و غیره ترافیکی اقدام شود، خاطرنشان کرد: آمار تصادفات غیر ترافیکی در استان البرز به قدری پایین است که می‌توان آن را با آمار ترافیکی ادغام کرد.

به گفته تقی زاده در بخش سوانح جاده‌ای تاکنون آمار تلفات مورد نظر بوده است اما حالا آمار مجروحین نیز مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد و باید نسبت به کاهش سوانح منجر به مجروحیت نیز اقدام کرد.

وی با بیان اینکه استان ها باید مطالبات خود را ارائه کنند و در راستای تحقق آن پیگیری داشته باشند، تصریح کرد: اگر کشوری توانسته در کاهش آمار تلفات اقدام کند، حتما هزینه‌های خوبی در آن حوزه تخصیص داده‌شده است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: البرز یکی از استان های عبوری است که تعداد زیادی از خودروها از آن عبور می‌کنند. این استان به مشاور ترافیکی احتیاج دارد.

تقی زاده تاکید کرد: باید هدفگذاری های خود را بر روی صفر شدن آمار مجروحیت و تلفات گذاریم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران با کمبود وقت مواجه هستند، گفت: لازم نیست که مدیران در همه جلسات حضور یابند، می‌شود که نمایندگان خود را در جلسات بفرستند اما کارشان نتیجه‌بخش باشد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص خرید و نصب دوربین‌های کنترل سرعت، گفت: تعداد زیادی از دوربین‌های استان ها خراب است اما پایش تصویری از اهمیت بالایی برخوردار است به همین منظور پیشنهاد می‌شود که دوربین‌های کنترل ترافیک را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنیم.

تقی زاده افزود: در جاده‌ها نیز این مشکل وجود دارد که با ارائه این سیستم به بخش خصوصی می‌شود شاهد کاهش آمار تصادفات بود.