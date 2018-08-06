به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بشار الجعفری» نماینده دائم سازمان ملل در سوریه از تحریم های اقتصادی آمریکا و غرب علیه دمشق انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن یکجانبه خواندن تحریم های اقتصادی ضد سوری گفت که این تحریم ها هیچ همخوانی با قطعنامه های سازمان ملل ندارند.

بشار الجعفری اظهار داشت که اعمال این تحریم ها موجب افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در سوریه شده و بدون شک در صورت لغو آنها، این فشارها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

الجعفری همچنین با اشاره به عدم بازگشت برخی از آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود در سوریه گفت: دولت دمشق از بازگشت آوارگان استقبال می کند اما در این زمینه همه چیز به دولت باز نمی‌گردد بلکه مسأله بیش از هر هرکسی به دولت هایی مربوط می شود که با اعمال تحریم، شرایط سخت اقتصادی را در سوریه به وجود آوردند.