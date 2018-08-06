اداره اوقاف برای تامین بودجه مسابقات قرآنی با مشکل روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان حجت الاسلام و المسلمین رضا صادقی با حضور در دادگستری کل استان اصفهان و باشرکت در نشست هم اندیشی با معاون امور فرهنگی و قرآنی دادگستری کل استان اصفهان، اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی امروز شاهد آن هستیم که همه دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه برای حفظ و قرائت قرآن کریم باشور نشاط مضاعفی فعالیت می کنند و در مسابقات قرآن کریم نیز حضور گسترده ای دارند.

وی در ادامه گفت: اگر امروز دچار مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور هستیم به دلیل نبود انسجام و وحدت و همچنین فاصله داشتن با فرهنگ قرآن کریم در جامعه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه یادآور شد: خوشبختانه سازمان اوقاف و امور خیریه توانسته است به عنوان متولی امور قرآنی با اجرای برنامه ها و مسابقات قرآنی در کشور باعث ایجاد زمینه ای برای تربیت و آموزش قاریان و حافظان برتر در سطح و تراز بین المللی را فراهم کند و امروز شاهد آن هستیم که نمایندگان کشورمان در مسابقات بین المللی قران کریم رتبه های برتر را از آن خود می کنند که نمونه بارز این موضوع نیز موسی معتمدی و اصفهانیان دو نخبه قرآنی که از استان اصفهان در مسابقات بین المللی شرکت کردند و رتبه های برتر را نیز به خود اختصاص دادند.

حجت الاسلام و المسلمین رضا صادقی در ادامه به نیاز وقف های جدید با موضوع قرآن کریم برای ترویج وحی الهی اشاره کرد و گفت: اداره اوقاف و امور خیریه متاسفانه همیشه در تامین بودجه مسابقات قرآنی و برنامه های قرآنی با مشکلات مالی و اعتباری مواجه بوده است و برای تامین این هزینه ها و ترویج فرهنگ قرآن کریم نیز کمیته های یاوران وقف بامحوریت قرآن کریم ایجاد کرده تا این امر زمینه را برای فعالیت های بیشتری قرآنی فراهم کند.

وی در ادامه بیان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان آمادگی آن را دارد تا در حد توان در برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم با ارگان ها و ادارات مختلف همکاری و تعامل داشته باشد.