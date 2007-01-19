تقاضای نفت کشورهای صنعتی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تقاضای نفت خام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته جهان در سال 2006 با کاهش 0.6 درصدی مواجه شد که هر چند کاهش اندکی محسوب می‌شود، اما برای نخستین بار طی 20 سال اخیر است که تقاضای نفت این کشورها کاهش می‌یابد.

آب و هوای معتدل زمستانی در نیم‌کره شمالی و عرضه نفت از سوی بنیادهای مالی موجب کاهش شدید بهای نفت طی سال 2007 شده است، اما روند نزولی تقاضای نفت کشورهای توسعه‌یافته نیز در کاهش بهای نفت، بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بالغ بر 60 درصد کل نفت مصرفی جهان که هم‌اکنون 84.4 میلیون بشکه در روز است را مصرف می‌کنند و کاهش تقاضای این کشورها در کاهش بهای نفت، اثرگذار بوده است.

علت کاهش تقاضای نفت کشورهای صنعتی، رشد بی‌رویه بهای نفت طی دو سال اخیر بوده است که موجب افزایش هزینه‌های سوخت در آمریکا و اروپا و نهایتا کاهش مصرف نفت و فرآورده‌های نفتی شد.

کل تقاضای جهانی نفت خام در سال 2006 در سایه رشد تقاضای چین و خاورمیانه با 0.9 درصد رشد مواجه شد که البته نسبت به رشد 3.9 درصدی سال 204 و رشد 1.5 درصدی سال 2006 کاهش یافته است.