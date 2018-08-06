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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

معاون فرماندار شادگان:

رسانه‌ها نقش مهم و موثری در برطرف کردن مشکلات جامعه دارند

رسانه‌ها نقش مهم و موثری در برطرف کردن مشکلات جامعه دارند

شادگان- معاون فرماندار شهرستان شادگان گفت: رسانه ها نقش مهم و موثری در جهت برطرف کردن مشکلات جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جنامی پیش از ظهر  امروز در نشست هم اندیشی با مسئولان رسانه های  شادگان و با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند که در راستای بصیرت افزایی و روشنگری در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه آموزش حقوق رسانه، مولفه‌های ارزشمندی از جایگاه رسانه در جامعه است گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در همه ابعاد توسعه کشور دارند.

معاون فرماندار شادگان تصریح کرد: مسئولان باید از انتقادهای سازنده خبرنگاران برای رشد و توسعه شهرستان استفاده کنند زیرا خبرنگاران پل ارتباطی بین جامعه و مسوولین هستند.

جنامی درپایان گفت: خبرنگاران از بازوان و همراهان توانمند ما در شهرستان شادگان هستند که همپای مدیران در صحنه های مختلف حضور داشتته و نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارند.

کد مطلب 4367091

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