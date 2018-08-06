پوشش ۱۳ درصدی شهرهای مازندران از طرح فاضلاب بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران میزان درآمد جاری متوسط ماهانه را ۱۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این درآمد درحالی است که تعرفه و بهای آب هفت درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مشترکان نسبت به پرداخت قبوض متعهد هستند و نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام می کنند گفت: برای درصد کمی از مشترکان اعمال قانون و اخطار صورت می گیرد.

وی جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری، تامین و توزیع آب شرب و صنعت در محدوده قانونی شهری را از جمله وظایف آب و فاضلاب شهری اعلام کرد و فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب را امری ضروری برشمرد.

یزدان پناه به بخش فلاضلاب اشاره و اضافه کرد: در بخش فاضلاب دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم و نیازمند توجه ویژه است زیرا بسیاری از رودخانه ها به دلایل فاضلاب صنعتی و خانگی در معرض تهدید هستند.

وی با بیان اینکه شش شهر ساحلی استان از سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهری بهره مند هستند افزود: در این شهرها، شهروندان از خدمات فاضلاب بهره مند هستند و در استان مازندارن ۱۳ درصد جمعیت شهری تحت پوشش خدمات هستند.

معاون شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران با اشاره به پوشش ۴۴ درصدی شهروندان از خدمات فاضلاب شهری در کشور ادامه داد: ۱۰۵ میلیون دلار از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و جهانی برای اجرای طرح های فاضلاب در مازندران استفاده شده است.

یزدان پناه یادآور شد: برای پنج شهر آمل، قائمشهر، محمودآباد، تنکابن و رامسر از تسهیلات ۲۸۵ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای اجرای طرح های فاضلاب برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه با اعتبارات قطره چکانی اجرای پروژه های فاضلاب به دراز می کشد گفت: به عنوان نمونه ۳۰ درصد جمعیت فعلی بابلسر تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند و برای پوشش بقیه نیازمند اعتبارات تکمیلی هستیم.