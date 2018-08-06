گایدلاین بدون نظام ارجاع جنبه تزئینی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قاسمی به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت پیش از اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر بر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده اتفاق نظر دارند و کشورهای موفق این طرح را اجرا کرده‌اند.

وی ادامه داد: کشور ما بنا به دلایل مختلف تنها در چند استان این طرح را آغاز کرده است ولی تا زمانی که به طور کامل اجرا شود، می‌توان با اقدامات کوتاه مدت و میان مدت اقداماتی را برای اجرایی کردن این طرح انجام داد. به طور مثال در ۱۰ یا ۲۰ استان برای برخی صندوق‌های خاص از جمله صندوق کارمندان و یا سایر اقشار این طرح را اجرا کرد و مرحله به مرحله آن را گسترش داد.



قاسمی افزود: این اقدام باعث می‌شود که کاستی‌ها و نقایص در حین اجرای طرح دیده شود تا در مرحله اجرای کشوری با کمترین نقایص و بهترین نتایج بتوانیم طرح را اجرا کنیم.



وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که مردم به انواع پزشکان متخصص مراجعه می‌کنند، چه اقدامی باید انجام داد، گفت: با بکارگیری سیستم‌های کنترلی می‌توان از تبعات و هدر رفت منابع مالی حداقل تا زمان اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع جلوگیری کرد.



مدرس دوره‌های آموزشی و نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به سه روش سیستم‌های کنترلی اشاره کرد و افزود: کنترل قبل از شروع فرآیند به نحوی است که با برنامه‌ریزی و نظارت پیش‌نگر، بخش‌هایی که احتمال سوء مصرف و یا هدر رفت منابع مالی وجود دارد را شناسایی و از طریق بودجه‌بندی مناسب آنها را پیش‌بینی کنیم.



وی روش دوم را کنترل در حین اجرا دانست و در تشریح روش سوم یا کنترل پس از اتمام فرآیند بیان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر عمدتا این روش را به کار گرفته‌ و بعد از ایجاد هزینه کنترل‌ها را اعمال می‌کنند که این اقدام از نظر اثربخشی، کارایی و بهره‌وری ضعیف‌ترین نوع کنترل است که باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.



قاسمی بهترین نوع کنترل را قبل و در حین انجام فرآیند عنوان و اشاره کرد: بهترین روش کنترل قبل از شروع فرآیند درمانی این است که استاندارهای ارائه خدمت یعنی گایدلاین‌ها را داشته باشیم. البته در این زمینه تاکنون اقدامات موثری در نظام بهداشتی و درمانی کشور صورت گرفته است که باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.



وی ادامه داد: ضمانت اجرایی در برخی موارد باید به ضمانت مالی تبدیل شود. گایدلاین‌ها را نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر به لحاظ اینکه پرداخت کننده بخش عده‌ای از منابع مالی نظام سلامت هستند، برعهده دارند. لازم است که گایدلاین‌ها به اهرم کنترلی وصل شود یعنی پزشک احساس کند که دریافتی خود با رعایت گایدلاین‌ها مرتبط است و اگر اجرا نکند از نظر مالی متضرر می‌شود.



مدرس دوره‌های آموزشی و نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه گایدلاین‌ها خطوط راهنما هستند، افزود: در نظام سلامت کشور ما دریافتی پزشک ارتباط مستقیمی با بیمه شده دارد مگر در نظام پزشک خانواده و ارجاع که پزشک به لحاظ مالی به طور مستقیم با بیمه شده در ارتباط نیست. ولی خارج از این سیستم همه پزشکان به لحاظ مالی در ارتباط مستقیم با گیرنده خدمت هستند که مشکل اصلی ازهمینجا نشات می‌گیرد.



وی با تاکید بر اینکه گایدلاین بدون نظام ارجاع جنبه تزئینی دارد، گفت: نظام ارجاع شرایطی دارد که می‌توان اقداماتی نظیر نظام پرداخت مناسب و گایدلاین‌ها را بدون مشکل اجرا کرد.