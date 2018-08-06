آخرین اظهارنظر وزیر علوم درباره بازدید آژانس و دانشجویان بازداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بازدید مأموران آژانس از دانشگاه ها و اظهار نظرهای متناقضی که در مورد آن صورت گرفت، گفت: این بحث مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و شورا تأکید دارد که به دلیل سوءاستفاده هایی که در خارج از کشور از این موضوع می شود، رسانه ها در این بحث وارد نشوند. باید در این خصوص شورای امنیت ملی یک مصاحبه گذاشته و پاسخ دهد.

وی افزود: ما نگرانی در این زمینه و مشکلی در دانشگاه های خود نداریم چرا که چارچوب های اخلاقی و علمی توسط اساتید ما رعایت می شوند و ما نگرانی ای در این زمینه نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی از قوه قضائیه تصریح کرد: بحث این دانشجویان از روز اول در کارگروهی که در وزارت علوم تشکیل شده بود، پیگیری شد. ما از دانشگاه ها خواستیم کارگروه هایی را در این زمینه فعال کنند تا پیگیری های لازم انجام شود.

وزیر علوم گفت: از دانشگاه های شهرستان نیز خواسته ایم که مسئله را پیگیری کنند. من خود در چند مرحله با رئیس قوه قضائیه در این خصوص صحبت داشته ام و تقاضا کرده ام که به این موضوع توجه کافی داشته باشند. با دادستان کشور و دادستان تهران به صورت حضوری صحبت داشتم و همه این جلسات بنا بر مکاتباتی است که بنا به شرایط خاص زمانی انجام داده ایم و امیدواریم بتوانیم در فرآیند رسیدگی به این پرونده ها تأثیر مثبت ایجاد شود و این مسئله با حداقل برخورد قضایی نهایی شود.

وی افزود: من خیلی امیدوارم و هر کدام که محقق شود نتیجه آن توجهات بوده است.

وی در خصوص تأمین ارز دانشجویی نیز خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی های لازم را انجام داده ایم و خواسته ایم با توجه به تغییرات صورت گرفته ارز دانشجویی مانند قبل باشد و اگر مواردی باشد که در چارچوب قوانین وزارت علوم نباشد به شرایط جدیدی که الان وجود دارد، بر می گردد.

غلامی در خصوص حوزه پژوهشی نیز گفت: رویکرد ما به سمت کاربردی شدن پژوهش ها است. البته سعی می کنیم جایگاه خود را در زمینه تحقیقات بنیادی و مرز دانش حفظ کنیم. اما تمرکز خود را روی تحقیقات کاربردی برای رفع نیازهای علمی کشور می گذاریم. با مراکز صنعتی در حل مسائل فنی و صنعتی همکاری های خوبی صورت گرفته، اقبال خوبی از صنایع داریم که انتظار ما این است که بیشتر شود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: آئین نامه های تشویقی نیز تدوین کرده ایم که به زودی به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد. این آئین نامه ها درباره امتیازاتی است که به اساتید و دانشجویانی داده می شود که در پروژه های فعالیت کنند که به رفع نیازهای کشور منجر می شود.