هوای زنجان گرم می شود

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود ولی از بعدازظهر بر میزان پوشش ابر در شهرستان طارم افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: طی چند روز آینده بارش محلی و وزش باد در استان نداریم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوا در استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه روند افزایش داشته و هوا گرم می‌شود.

یاغموری به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته آب‌بر با ۴۰ درجه گرم‌ترین و خیرآباد با ۱۲ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه هوا گرم می‌شود، گفت: شهروندان در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده تا شاهد قطعی آب و برق در استان نباشیم.

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه بوده که نسبت به دیروز گرم شده است.