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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان گرم می شود

هوای زنجان گرم می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود ولی از بعدازظهر بر میزان پوشش ابر در شهرستان طارم افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: طی چند روز آینده بارش محلی و وزش باد در استان نداریم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوا در استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه روند افزایش داشته و هوا گرم می‌شود.

یاغموری به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته آب‌بر با ۴۰ درجه گرم‌ترین و خیرآباد با ۱۲ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه هوا گرم می‌شود، گفت: شهروندان در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده تا شاهد قطعی آب و برق در استان نباشیم.

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه بوده که نسبت به دیروز گرم شده است.

کد مطلب 4367107

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