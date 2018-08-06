هوای زنجان گرم می شود

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود ولی از بعدازظهر بر میزان پوشش ابر در شهرستان طارم افزوده میشود.
وی اظهار کرد: طی چند روز آینده بارش محلی و وزش باد در استان نداریم.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوا در استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه روند افزایش داشته و هوا گرم میشود.
یاغموری به گرمترین و خنکترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته آببر با ۴۰ درجه گرمترین و خیرآباد با ۱۲ درجه خنکترین نقاط استان بودند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه هوا گرم میشود، گفت: شهروندان در مصرف آب و برق صرفهجویی کرده تا شاهد قطعی آب و برق در استان نباشیم.
یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه بوده که نسبت به دیروز گرم شده است.
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