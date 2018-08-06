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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

اعلام وضعیت اضطراری در کالیفرنیا

اعلام وضعیت اضطراری در کالیفرنیا

ادامه آتش سوزی های وحشتناک در کالیفرنیا و ناتوانی در اطفای حریق در این منطقه موجب شد تا «دونالد ترامپ» اقدام به اعلام وضعیت اضطراری کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آتش سوزی در کالیفرنیا را «فاجعه بزرگ» خواند و به دولت فدرال دستور داد تا منابع مالی لازم جهت کمک به تلاش‌ ها در راستای کمک‌ رسانی به مناطق آسیب‌ دیده از این آتش‌سوزی را اختصاص دهد.

درپی آتش سوزی گسترده ای که از یکشنبه هفته گذشته در ایالت کالیفرنیای آمریکا آغاز و تاکنون نیز مهار نشده است، ۷ نفر کشته و قریب به ۵۰ هزار نفر نیز از این منطقه تخلیه شده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وسعت خرابی های حریق معادل با ۳ برابر وسعت سانفرانسیسکو است.

تاکنون بیش از ۵۵۰ سازه ساختمانی نیز در این آتش سوزی گسترده ویران شده است.

کد مطلب 4367108
عبدالحمید بیاتی

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