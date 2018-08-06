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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

قرارگاه خاتم(ص) رکورد حفاری مکانیزه در کشور را شکست

قرارگاه خاتم(ص) رکورد حفاری مکانیزه در کشور را شکست

بالاترین رکورد حفاری ماهانه در کشور در حفاری مکانیزه تونل انتقال آب کنجانچم از پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، بالاترین رکورد حفاری مکانیزه ماهانه کشور به میزان ۱۲۳۸ متر همراه با تزریقات تکمیلی با دستگاه TBM Hard Rock به قطر ۵.۵ متر در تیرماه سال جاری به همت تلاشگران موسسه فاطر گروه تخصصی قائم در حفاری مکانیزه تونل انتقال آب کنجانچم ثبت شد.

از عوامل موثر در ثبت این رکورد می‌توان به مطالعات دقیق زمین‌شناسی، انتخاب مناسب دستگاه مطابق شرایط زمین‌شناسی، نیروی انسانی حرفه‌ای و متعهد، تفکر و برنامه‌ریزی قبل از انجام کار و پشتیبانی و تأمین کالا به صورت برنامه‌ریزی شده (مواد و مصالح و قطعات یدکی) اشاره کرد.

کد مطلب 4367111
سمیه رسولی

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