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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

سهیلا طائی مدیر روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد

سهیلا طائی مدیر روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی حکمی سهیلا طائی را به عنوان مدیر روابط عمومی این گروه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کسری غفوری مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی حکمی سهیلا طائی را به عنوان مدیر روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران منصوب کرد.

بر پایه این گزارش سهیلا طائی از روزنامه نگاران باسابقه در رسانه های کشور است. وی پیش از این سردبیر سایت خبری تحلیلی تجارت نیوز بود و در رسانه های بسیاری از جمله اعتماد، تعادل، همشهری، ایران، عصرایران، تابناک و ... قلم زده است.

طائی که دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی است همکاری مستمری با روابط عمومی وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، منطقه آزاد قشم داشته و مشاور رسانه ای چندین شرکت فعال اقتصادی و بورسی بوده است.

کد مطلب 4367113
فرشته رفیعی

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