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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

ماجرای خیمه خانواده مددجوی بهزیستی در پارک اسلام‌آبادغرب چیست؟

ماجرای خیمه خانواده مددجوی بهزیستی در پارک اسلام‌آبادغرب چیست؟

کرمانشاه_رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلام آبادغرب در مورد انتشار عکسی از یک خانواده بی سرپناه دارای چند معلول در پارک بسیج شهرستان اسلام‌آباد غرب توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از بهزیستی استان کرمانشاه، فرشته اکبری با اشاره به انتشار عکسی از یک خانواده بی سرپناه دارای چند معلول در پارک بسیج شهرستان اسلام‌آباد غرب، اظهار داشت: قبلا یک واحد مسکونی توسط اداره بهزیستی گیلانغرب برای این خانواده خریداری شده که پس از مدتی مبادرت به فروش آن کرده اند.

وی با بیان اینکه همچنین با کمک خیرین اسلام آبادغرب یک واحد مسکونی در نزدیکترین روستا این شهرستان برای این خانواده تهیه شده است، گفت: متاسفانه پس از این اتفاق خانواده مذکور اعلام می کنند که حاضر به زندگی در روستا نیستند و به پارک بسیج این شهرستان مراجعه می کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: در حال حاضر این خانواده به صورت ماهیانه از سوی دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) مستمری دریافت می کنند.

اکبری با اشاره به پرداخت کمک هزینه زندگی به این خانواده توسط بهزیستی، بیان کرد: موضوع تهیه مسکن برای این خانواده توسط اداره بهزیستی و کمیته امداد در حال بررسی است تا در اسرع وقت مشکلات آنها برطرف می شود.

کد مطلب 4367114

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