به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، پیش از ظهر امروز در جلسه مسشترک سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد با ستاد فاطمیه امامشهر به منظور برنامه ریزی برگزاری جشن بزرگ غدیر در امامشهر، اظهار داشت: جشن های مذهبی و ملی یزد باید به صورت مردمی برگزار شود و نهادهای فرهنگی نیز با پشتیبانی از حرکت های مردمی، در این جشن ها شرکت کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه توجه مردم به جشن های مذهبی همچون اعیاد و ولادت ائمه بیش از پیش شده و آنچه خلأ آن احساس می شود، تشکیل اتاق فکر قوی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و هنرمندان به منظور ارائه الگوی صحیح جشن و شادی است.

حسینی خاطرنشان کرد: جشن ها باید به صورت خیابانی برگزار شود تا احساس شور و شادی بیشتری در مردم ایجاد شود و شادی و نشاط در شهر احساس شود.

وی ادامه داد: همچنین باید از سد معبر به بهانه ایجاد ایستگاه های پذیرایی، رها کردن ظروف یک بار مصرف در خیابان‌ها و ... به عنوان آسیب های جشن های خیابانی جلوگیری کرد.

حسینی تصریح کرد: این مهم با فرهنگ سازی و استفاده از اهرم های قانونی امکان پذیر است و باید توجه داشت که این قبیل حرکت‌ها و اقدامات، شایسته شهر جهانی یزد نیست.