قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان به شدت افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سردشتی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با کالای قاچاق گفت: وضعیت قاچاق سوخت از زمانی که مرزها باز شده به شدت افزایش یافته است به خصوص در جنوب استان که شاهد این افزایش قاچاق سوخت هستیم.

وی افزود: در شهرهای جنوبی استان هیچگونه کنترلی نیست که این مساله به شدت بر روی قاچاق بنزین اثر گذاشته است.

سردشتی بیان داشت: قبلا میزان استفاده از بنزین در جنوب استان کرمان ۳۷۵ هزار لیتر در روز بود که در حال حاضر این رقم به ۴۵۰ لیتر به طور روزانه افزایش داشته است.

وی گفت: برای جلوگیری از قاچاق بنزین از کارت‌های سوخت در شهرهای جنوبی استفاده کنیم تا آمار قاچاق سوخت کاهش پیدا کند.

معاون شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان تصریح کرد: در حوزه نفت، گاز و نفت سفید کنترل و نظارت صورت گرفته است و مشکلی نداریم.