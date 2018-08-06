به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران پس از جذب «مارک نیو مایر» و مرتضی تبریزی قرار است «الحاجی گرو» بازیکن نیجریه‎ای و ۲۵ ساله را به خدمت بگیرد.

الحاجی گرو قرار بود ظهر امروز وارد تهران شود اما به دلیل تأخیر در پرواز، این بازیکن عصر امروز به تهران خواهد آمد. این بازیکن بعد از ورود به تهران همراه با یکی از مسئولین باشگاه به ایفمارک خواهد رفت تا در تست پزشکی شرکت کند.

این بازیکن نیجریه‎ای در صورت تائید شدن در تست پزشکی فردا صبح قرارداد خود را با آبی پوشان به ثبت رسانده و در تمرین عصر فردا حضور پیدا خواهد کرد.