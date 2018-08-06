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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

تاخیر در سفر مهاجم نیجریه‎ای استقلال به تهران

تاخیر در سفر مهاجم نیجریه‎ای استقلال به تهران

«الحاجی گرو» مهاجم نیجریه‎ای استقلال عصر امروز برای عقد قرارداد با آبی‎پوشان وارد تهران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران پس از جذب «مارک نیو مایر» و مرتضی تبریزی قرار است «الحاجی گرو» بازیکن نیجریه‎ای و ۲۵ ساله را به خدمت بگیرد.

الحاجی گرو قرار بود ظهر امروز وارد تهران شود اما به دلیل تأخیر در پرواز، این بازیکن عصر امروز به تهران خواهد آمد. این بازیکن بعد از ورود به تهران همراه با یکی از مسئولین باشگاه به ایفمارک خواهد رفت تا در تست پزشکی شرکت کند.

این بازیکن نیجریه‎ای در صورت تائید شدن در تست پزشکی فردا صبح قرارداد خود را با آبی پوشان به ثبت رسانده و در تمرین عصر فردا حضور پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4367133

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    نظرات

    • استقلالی DE ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      2 1
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      به نظرم پرسپولیس هر کاری بکنه نمیتونه رزومشو به استقلال برسونه. دو قهرمانی در آسیا دو نایب قهرمانی آسیا و دو سومی آسیا
    • محمد صادق GB ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      2 0
      پاسخ
      استقلال همیشه استقلال است چه با جوانان چه بی جوانان خدا کند این یکی جوان باشد و اگرمن جای شفر و مربیان تیم استقلال بودم و یا مسئولین بجای استفاده از خارجیان پیر از جوانان ایرانی مستعد استفاده می کردم

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