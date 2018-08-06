جلسه وزارت علوم و اطلاعات درباره فعالیت نخبگان ایرانی خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر بازگشت نخبگان و محققان ایرانی خارج از کشور به ایران آغاز شده است و در برخی موارد مسائل امنیتی در این زمینه رخ داده است، گفت: این مسئله نگران کننده است و وزارت علوم در این زمینه با وزارت اطلاعات جلسه ای داشته است.

غلامی خاطرنشان کرد: وزارت علوم در چندسال گذشته تلاش زیادی داشت که از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور استفاده کند و در این راستا نیز به توفیقات خوبی دست یافته بود به نحوی که در سال ۹۶ بیش از ۲۳۰۰ نفر از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به دانشگاه ها و مراکز علمی ایران رفت و آمد داشتند.

وی تاکید کرد: در این راستا دعوت و تسهیل رفت و آمدها از سوی وزارت علوم و ارتباط خوب دانشگاه ها ایجاد شده بود که حاصل آن همکاری و اجرای پروژه های مشترک بود.

وزیر علوم اظهارداشت: اما اتفاقاتی که افتاد تاثیر منفی در رویکرد وزارت علوم داشت و این نگرانی وجود دارد که این اتفاقات در فعالیت نخبگان ایرانی خارج از کشور در ایران تاثیر داشته باشد.

غلامی گفت: در روزهای اخیر با مسئولان ذیربط در این زمینه نشست داشتیم و تلاش داریم شرایطی ایجاد کنیم که وزارت علوم با اعتماد و دقت بیشتری برای رفع نگرانی ها فعالیت کند.

وی بیان کرد: نگاه به دانشمندان، محققان و علاقه مندان فعالیت در کشور که خارج از ایران زندگی می کنند، نگاه مثبتی بوده و امیدواریم این نگاه مثبت باقی بماند.

وزیر علوم اضافه کرد: اگر مواردی پیش می آید، باید مراقب آثار آن باشیم.

وی تاکید کرد: وزارت علوم با مسئولان وزارت اطلاعات در این زمینه صحبت هایی داشته است.

غلامی خاطرنشان کرد: در این زمینه با مسئولان دیگری نیز صحبت کردیم و مکاتباتی با وزارت اطلاعات داشته ایم و بحث ما بر این است که در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد.

وزیر علوم جلسه وزارت علوم با وزارت اطلاعات را مثبت ارزیابی کرد.

کنکور در پذیرش ۱۵ درصد دانشگاه ها نقش دارد

وی گفت: در حال حاضر کنکور سراسری در پذیرش ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها نقش تعیین کننده دارد چرا که ۸۵ درصد پذیرش ها در حال حاضر بر اساس سوابق تحصیلی دانش آموزان است.

غلامی در خصوص اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در زمینه انحلال کنکور و سازمان سنجش گفت: این صحبت ها به نوعی کنایه بوده است و با توجه به اینکه مجلس قانون را تصویب می کند، ما نیز از تصویب قانونی که به دانشگاه ها استقلال بیشتری برای پذیرش دانشجو دهد، استقبال خواهیم کرد.

وزیر علوم عنوان کرد: اما هنوز چنین موضوعی اتفاق نیفتاده و کنکور سراسری که برگزار می شود، سابقه قانونی دارد.

وی اظهارداشت: ما باید راهکاری را پیدا کنیم که با همکاری وزارت آموزش و پرورش بتوانیم برای دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار یک شاخص، آزمون، سنجش و یا امتحان تالیف کنیم تا بتوانیم از میان داوطلبان افرادی که واجد شرایط هستند را انتخاب کنیم.

غلامی اظهارداشت: جلسات متعددی با آموزش و پرورش داشته ایم و روی برخی موارد توافق هایی صورت گرفته اما در برخی موارد نیز هنوز توافق لازم ایجاد نشده است.

تقاضای دانشگاه ها برای افزایش سهم آنها در پذیرش دانشجو

وزیر علوم گفت: در حال حاضر آزمون دوره دکتری دانشگاه ها تنها در یک مرحله برگزار می شود و ۳۰ درصد سهم پذیرش مربوط به مصاحبه دانشگاه ها است که اکنون دانشگاه ها تقاضا دارند سهم آنها در انتخاب و پذیرش متقاضیان بیشتر شود.

وی تاکید کرد: این موضوع در دست بررسی است و هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است.

غلامی افزود: موضوع اجرای دو آزمون دکتری در سال نیز یک پیشنهاد بود که هنوز در فضای کارشناسی قرار دارد و تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ بیش از ۸۵ درصد پذیرش دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی بوده است.

وی گفت: در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ شاهد ورود دانش آموزان دوره های جدید به کنکور هستیم که بر این اساس در سال آینده دو نوع گروه سوالی برای کنکور طراحی خواهد شد.

غلامی تاکید کرد: شورای سنجش پذیرش با حضور وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود و تصمیمات به صورت جمعی و توافقی است بنابراین موضوع تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور یک تصمیم جمعی بوده است.

وزیر علوم اظهارداشت: در حال حاضر بیشترین رقابتها بر سر رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار است و باید این حق را به دانشگاه ها بدهیم که در آزمون و پذیرش نیز حساس تر باشند.

وی در خصوص تاثیر سهمیه ها در کنکور نیز گفت: این تاثیر جابجایی محسوسی در رتبه ها نداشته است و دانش آموزانی که خوب درس خوانده اند نگران نباشند.

اظهارات وزیر علوم در خصوص دانشجویان ستاره دار

وزیر علوم گفت: سال گذشته که به این وزارتخانه آمدم در اوایل فعالیت خود وارد موضوع دانشجویان ستاره دار شدم علیرغم اینکه مشکلات حاشیه ای داشت اما مساله حل شد.

وی افزود: برای سال جدید تاکنون موضوعی مبنی بر اینکه از داوطلبان تحصیلات تکمیلی سوالاتی برای ادامه تحصیل مطرح شده است اطلاع ندارم و باید آن را بپرسم.

غلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داوطلبان تحصیلات تکمیلی می توانند مورد یک بررسی اولیه قرار گیرند که ممکن است از برخی از آنها سوالاتی پرسیده شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته سعی کردیم در گزینش دانشجویان تعدیل صورت گیرد، دو، سه مورد که مبتنی بر مباحث ملی است، همچنان وجود دارد که به نظر می رسد این موضوعات شامل دانشجویان جوان ما نخواهد شد.

آخرین وضعیت سهمیه ایثارگران در مجلس

وزیر علوم در خصوص آخرین وضعیت سهمیه ایثارگران برای کنکور سراسری در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تلاش بر این بود که نظرات کارشناسی دانشگاه ها و تحلیل سازمان سنجش را به صورت یک فرآیند کارشناسی به مجلس منتقل کنیم و در خواست بازنگری و تعدیل مصوبه سال گذشته را داشتیم.

وی افزود: در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفته شد و این موضوع یک مرحله در صحن اولویت رای را کسب کرد اما در جلسه روز گذشته رای نیاورد.

وزیر علوم با اشاره به بودجه های پژوهشی گفت: بودجه پژوهشی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش داشت و اکنون زیر ۶ دهم است. بودجه مذکور نسبت به سال گذشته افزایش داشته ولی کافی نیست.

وی ادامه داد: بودجه های پژوهشی در مراکز پژوهشی توزیع می شوند و نسبت به عملکردی که مراکز پژوهشی باید داشته باشند این بودجه ها کم است. در سال ۹۷ بودجه پژوهشی پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها تقریبا خوب بود در راستای تامین تجهیزات قرار بود از طریق فاینانس بخشی از منابع آن تامین شود که البته اجرایی نشد.

غلامی افزود: در حال حاضر کارگروهی شکل گرفته که بتوانیم بودجه پژوهشی را برای سال ۹۸ تقویت کنیم.

وزیر علوم درباره قانون مقابله با تقلب علمی و فعالیت هایی که در این راستا صورت گرفته، گفت: اجرای این قانون نیاز به ضابط دارد، وزارت علوم قدرت ضابطی ندارد. به دانشگاه ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی ابلاغ کرده ایم که اگر مشخص شود دانشجویی و یا استادی از طریق عدم رعایت اخلاق علمی از غیر از زحمات خود استفاده کند برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد و اگر مشخص شود در پایان نامه تقلبی صورت گرفته هر زمانی که باشد مدرک آن لغو می شود و هر امتیازی که از این طریق کسب کرده باشد از طریق قانونی می تواند پیگیری شود.

وی ادامه داد: سامانه ای نیز در حال تکمیل است که از طریق آن نیز می توان این موضوع را پیگیری کرد. هر عضو هیات علمی که غفلت کند و دانشجو از طریق تقلب امتیازی کسب کند تمام امتیازات مکتسبه از این طریق از استاد و دانشجو لغو می شود چنانچه استادی با علم این کار را انجام دهد با وی برخورد انتظامی می شود.