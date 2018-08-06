به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، «لیام فاکس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس می‌گوید ژاپن از حضور این کشور در بلوک تجاری پاسیفیک استقبال می‌کند.

گفتنی است این اظهارات درحالی ایراد می‌شود که دغدغه‌هایی درخصوص راهبرد برگزیت لندن وجود دارد و احتمال می‌رود به‌همین دلیل انگلیس از ورود به این بلوک بازبماند.

اما فاکس می‌گوید بیشترین میزان حمایت از پیوستن انگلیس به این بلوک تجاری از سوی شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن بوده است.

ژاپن بزرگترین شریک اقتصادی و یکی از ۱۱ عضو دخیل در توافق جامع و پیشرو همکاری ترانس-پاسیفیک (CPTPP) است و ترزا می نخست‌وزیر انگلیس علیرغم تمایل برای پایبندی به قوانین اتحادیه اروپا در عرصه کشاورزی و تبادل کالا، از مشارکت در این بلوک تجاری به عنوان فرصتی برای بریتانیای پسابرگزیت یاد می‌کند.

اقتصادهای مطرح دیگری نظیر سنگاپور، کانادا، مکزیک و استرالیا نیز در پیمان همکاری ترانس-پاسیفیک دخیل هستند.