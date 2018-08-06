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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

«عمران خان» امروز به صورت رسمی نامزد پست نخست وزیری خواهد شد

«عمران خان» امروز به صورت رسمی نامزد پست نخست وزیری خواهد شد

رهبر حزب «تحریک انصاف» پاکستان امروز به صورت رسمی خود را نامزد پست نخست وزیری این کشور خواهد کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «عمران خان» پیروز انتخابات سراسری پاکستان امروز (دوشنبه) با فراخواندن نامزدهای پیروز ائتلاف تحریک انصاف به اسلام آباد، در یکی از هتل‌های این شهر نخستین جلسه عمومی پس از انتخابات را برگزار و در آن نامزدی خود را برای پست نخست وزیری اعلام خواهد کرد.

«فواد چودری» سخنگوی تحریک انصاف اعلام کرد که این حزب با احتساب کرسی های ویژه اقلیت ها، زنان و هم پیمانهای خود به عدد ۱۷۴ کرسی دست یافته و پس از اعلام حمایت «حزب ملی بلوچستان» به ۱۷۷ کرسی دست خواهد یافت که کمی بیش از حد نصاب تشکیل دولت است۔

براساس گمانه زنی رسانه ها در این جلسه نامزدهای ریاست مجلس و نایب رئیس هم مشخص می شود. به گفته رسانه های پاکستان  «عارف علوی» و «شاه محمود قریشی» نامزدهای ریاست و «شهریار آفریدی» و «زرتاج گل» نامزدهای معاون رئیس مجلس پاکستان خواهند بود۔

کد مطلب 4367138

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