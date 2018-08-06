به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با قاچاق را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های عملیاتی و اطلاعاتی متعددی در دستور کار است.

وی با اشاره به توقیف کامیون‌های حامل قاچاق در دیلم، اضافه کرد: ماموران انتظامی شهرستان دیلم در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حین کنترل خودرو های عبوری، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۴۱۵ کارتن ظروف شیشه‌ای قاچاق، فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.

سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه همچنین اکیپ دیگری از ماموران پلیس شهرستان در یک عملیات تعقیب و گریز یک دستگاه تریلی حامل کالای قاچاق را متوقف کرده اند بیان داشت: در بازرسی از خودروی توقیفی ۷ تن لیموی عمانی قاچاق کشف شده است.

وی ارزش کالاهای کشف شده را برابر نظر کارشناسان پنج میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در همین ارتباط دو نفر دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر پلیس منتقل شدند.