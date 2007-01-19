گزارشهای ضد و نقیض درباره توافق آمریکا و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، کره شمالی امروز اعلام کرد که گفتگوهای هفته جاری در برلین با آمریکا درباره برنامه هسته ایش مثبت بود و منجر به دستیابی به توافق شد .



خبرگزاری رسمی کره شمالی با انتشار بیانیه وزارت امور خارجه این کشور بدون اشاره به جزئیات توافق بین دو طرف اعلام کرد:"این مذاکرت دو جانبه از 16 تا 18 ژانویه درفضایی مثبت و صمیمی برگزارشد و در آنجا یک توافقنامه قطعی حاصل شد".



دراین بیانیه آمده است :"ما به گفتگوهای مستقیم آمریکا و کره شمالی درتلاش برای حل مشکلات پیچیده در حل موضوع هسته ای توجه داریم ".



کریستوفرهیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه با کیم کی گوان همتای کره شمالی خود سه بار دیدارکرد که این گفتگوها از روز سه شنبه تا پنجشنبه(26 تا 28 دی) ادامه داشت. این گفتگوها در سفارتهای کره شمالی و آمریکا دربرلین و روز سوم در یک مکان نامعلوم برگزارشد .



از سویی ، کریستوفرهیل که امروز وارد کره جنوبی شد و سپس به کشورهای چین و ژاپن سفر می کند، اعلام کرد: مذاکراتش با همتای کره ای سودمند بود؛ وی ادعای پیونگ یانگ مبنی بر دستیابی به توافق دراین مذاکرات را رد کرد .



وی در جمع خبرنگاران در سئول درباره برداشت همتای کره شمالی خود ازاین مذاکرات گفت : "متاسفم و نمی دانم که وی واقعا به چه چیزی اشاره کرده است، اما مذاکرات بسیار سودمندی داشتیم ".



نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه پیش بینی کرد که دور جدید مذاکرات شش جانبه به زودی برگزارشود .



از سویی، تاروآسو وزیر امور خارجه ژاپن از کره شمالی خواست که تاسیسات هسته ای خود را تعطیل کند و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید دهد تا زمینه برای از سرگیری مذاکرات شش جانبه فراهم شود .

کد مطلب 436714