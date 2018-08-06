شرکتهای تجاری آلمان سعی در تداوم همکاری با ایران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، «امید نوری پور» نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو آلمان با انتقاد نسبت به از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار داشت: در حالی که آمریکا بطور یکجانبه از توافق هسته ای خارج شده، اما ایران مورد تحریم قرار می گیرد.

وی در ادامه با سخیف خواندن اقدام آمریکا در قبال اعمال تحریم علیه ایران تاکید کرد: شرکت های تجاری آلمان سعی دارند تا به همکاری های اقتصادی خود با ایران ادامه دهند.

این در حالی است که وزارت اقتصاد آلمان به منظور حمایت از تداوم همکاری شرکت های تجاری با ایران اعلام کرده که کمک مالی در اختیار آنها قرار می دهد.

گفتنی است که پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران رئیس جمهوری این کشور دو تاریخ را برای از سرگیری تحریم های گذشته علیه تهران اعلام کرد.