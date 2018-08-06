به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی، صبح امروز در شورای حمل و نقل استان یزد با بیان اینکه تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از راهها ماهیت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای در استان یزد و کشور است، اظهار داشت: استان یزد به لحاظ شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در چهار راه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب از نظر ترانزیت بار و مسافر جزو استانهای مطرح کشور است.
وی افزود: وجود معادن مختلف و کارخانجات تولیدی متعدد از دیگر ظرفیتهای یزد است که این استان را از نظر تولید بار در رده استانهای اول کشور قرار داده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد با بیان اینکه حمل و نقل این استان جزو شش استان برتر کشور است، گفت: ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر در حوزه حمل نقل جادهای به کمک تمام دستگاههای متولی، مرتبط و مسئول، اصلیترین تکلیف اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد است.
علیخانی، هم افزایی دستگاههای متولی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای را محور اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد دانست و بیان کرد: سرعت بخشیدن فرآیند اجرایی طرحهای راهداری و مسکن و شهرسازی که در حاشیه و بستر جادههای استان در حال اجراست، ضروری است.
وی با بیان اینکه حراست از راهها یکی دیگر از رسالتهای تعیین شده برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای فرمانداران شهرستانها برای نظارت و نگهداری از جادهها در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
علیخانی با اشاره به ضرورت حمایت از پلیس راه به منظور افزایش ایمنی و نظارت بر جادهها، تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، آمادگی لازم برای ساخت پاسگاههای پلیس راه در محلهای دارای اولویت را دارد و در صورتی که ساخت پاسگاهی به تصویب فرماندهی انتظامی استان برسد، این اقدام با در نظر گرفتن اولویت ساخت، انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد، با بیان اینکه جادههای استان، کویری و برای رانندگان خسته کننده است، بیان کرد: مکانیابی برای ساخت استراحتگاههای جادهای ویژه رانندگان کامیون و تریلر یکی از ضرورتهای اجرایی در مدیریت جادههای استان است.
وی با اشاره به اینکه در بحث حمل بار تأکید مسئولان عالی وزارت راه و شهرسازی بر استفاده از حمل و نقل ریلی است، گفت: اداره کل راه آهن استان یزد باید با تدوین برنامهای اجرایی و منسجم، زمینه لازم برای کاهش فشار بار در حمل و نقل جادهای را کاهش دهد.
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