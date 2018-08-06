برگزاری گفتمان دینی تحکیم بنیان خانواده در رباط کریم

به گزارش خبرنگارمهر، علی تولائی پیش از ظهر دوشنبه در گفتمان دینی با موضوع تحکیم بنیان خانواده، که با حضور والدین و دانش آموزان در پایگاه تابستانی صاحب الزمان(عج) روستای «اصغرآباد» و با همکاری تبلیغات اسلامی رباط کریم برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: اسلام برای خانواده و تحکیم آن منزلت خاصی قائل شده است و از این روی باید اهمیت ویژه ای به بنیان خانواده داده شود.

تولائی افزود: یکی از محیط هایی که انسان از آغاز تا پایان زندگی رابطه تنگاتنگ و سرنوشت‌سازی با آن دارد کانون خانواده است و از جمله مهم‌ترین مهارت‌های زندگی خانوادگی، آشنایی نسبت به عوامل تحکیم بنیان خانواده و عمل براساس این مبانی است.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم با اشاره به عوامل تحکیم بنیان خانواده، گفت: ایمان و فضیلت‌گرایی اعضای خانواده، آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود و مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در خانواده از جمله عوامل تحکیم بنیان خانواده است و شیوه‌های دین، آمیزه‌ای از شیوه‌های عاطفی و رفتاری است که هم به نیازهای مادی توجه دارد و هم به نیازهای معنوی دارد.

وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره «نسا» بیان داشت: در این آیه از پیوند ازدواج که موجب تشکیل خانواده می شود به میثاق غلیظ یا پیمان محکم یاد شده است و در آیه ۷۲ سوره مبارکه «نحل»، خانواده، نعمت الهی نامیده شد و نیز رسول گرامی اسلام(ص) آن را محبوب ترین و عزیزترین بنا نزد خدا توصیف کرده است.

نولایی اظهار داشت: خانواده کانون پرورش نسل صالح است و فرزندانی که محصول پیوند زن و مرد هستند، برای پرورش سالم، نیاز به یک کانون مناسب دارند که خانواده این بستر را به خوبی فراهم می کند.

