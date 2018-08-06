  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم خبر داد؛

برگزاری گفتمان دینی تحکیم بنیان خانواده در رباط کریم

برگزاری گفتمان دینی تحکیم بنیان خانواده در رباط کریم

رباط کریم- رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم از برگزاری گفتمان دینی تحکیم بنیان خانواده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی تولائی پیش از ظهر دوشنبه در گفتمان دینی با موضوع تحکیم بنیان خانواده، که با حضور والدین و دانش آموزان در پایگاه تابستانی صاحب الزمان(عج) روستای «اصغرآباد» و با همکاری تبلیغات اسلامی رباط کریم برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: اسلام برای خانواده و تحکیم آن منزلت خاصی قائل شده است و از این روی باید اهمیت ویژه ای به بنیان خانواده داده شود.

تولائی افزود: یکی از محیط هایی که انسان از آغاز تا پایان زندگی رابطه تنگاتنگ و سرنوشت‌سازی با آن دارد کانون خانواده است و از جمله مهم‌ترین مهارت‌های زندگی خانوادگی، آشنایی نسبت به عوامل تحکیم بنیان خانواده و عمل براساس این مبانی است.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم با اشاره به عوامل تحکیم بنیان خانواده، گفت: ایمان و فضیلت‌گرایی اعضای خانواده، آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود و مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در خانواده از جمله عوامل تحکیم بنیان خانواده است و شیوه‌های دین، آمیزه‌ای از شیوه‌های عاطفی و رفتاری است که هم به نیازهای مادی توجه دارد و هم به نیازهای معنوی دارد.

وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره «نسا» بیان داشت: در این آیه از پیوند ازدواج که موجب تشکیل خانواده می شود به میثاق غلیظ یا پیمان محکم یاد شده است و در آیه ۷۲ سوره مبارکه «نحل»، خانواده، نعمت الهی نامیده شد و نیز رسول گرامی اسلام(ص) آن را محبوب ترین و عزیزترین بنا نزد خدا توصیف کرده است.

نولایی اظهار داشت: خانواده کانون پرورش نسل صالح است و فرزندانی که محصول پیوند زن و مرد هستند، برای پرورش سالم، نیاز به یک کانون مناسب دارند که خانواده این بستر را به خوبی فراهم می کند.
 

کد مطلب 4367143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها