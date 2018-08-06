برگزاری کارگاه آموزشی «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» در اقلید

دبیر ستاد پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور در فارس و اولین جشنواره روستاها و عشایر کتابخوان استان به خبرنگار مهر اعلام کرد: این کارگاه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و با هماهنگی استانداری فارس و فرمانداری شهرستان اقلید برگزار شد.
جمشید رضایی افزود: «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» گستردهترین و بزرگترین برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه کتاب و کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری است.
وی در ادامه عنوان کرد: این جشنواره، برنامهای است که هرسال با محوریت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مجموعهای از دستگاههای دولتی و غیردولتی اجرا میشود، بر این اساس هرسال ده روستا یا آبادی عشایری بهعنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب معرفی میشوند. برای شرکت در این جشنواره، روستاها باید ضمن معرفی ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی روستا، مجموعه فعالیتها، طرحها و برنامههای اجرایی خود را برای تقویت زیرساختهای کتابخوانی و ترویج عمومی کتاب در روستا معرفی کنند.
رضایی اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با هدف اطلاعرسانی و آموزش دهیاران شهرستان اقلید و آباده و گسترش و توسعه کتابخوانی در مناطق محروم استان، اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرد و تلاش شد تا دهیاران و مدیران روستا، در این خصوص آشنایی و اطلاعات اولیه را دریافت نمایند.
دبیر ستاد پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور در فارس اعلام کرد: این کارگاه در سهشنبه ۹ مردادماه جاری در کانون فرهنگی تربیتی شهید کوثری اقلید برگزار شد و بیش از ۸۰ نفر از دهیاران شهرستانهای اقلید و آباده در این کارگاه شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات بیشتر و برگههای ثبتنام جشنواره از سایت «شبکه ترویج کتابخوانی ایران» به آدرس bookpromotion.ir قابل دسترسی است.
نظر شما