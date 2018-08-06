تغییر یک رئیس دانشگاه بازنشسته/ مسئول بازنشسته دیگری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در جمع خبرنگاران در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های دولتی گفت: هیچ مدیر و معاون مسئول بازنشسته ای در وزارت علوم نداریم که مشغول به کار باشد. همان طور که قبلا نیز گفته ام دو مورد از روسای دانشگاه ها هستند که بازنشسته بودند و کار می کردند، یکی از آنها در زمان بازنشستگی از طریق ماده قانون برگشت به کار ایثارگران به کار بازگشته است، بنابراین الان دیگر بازنشسته نیست. درمورد یکی دیگر از روسا نیز که مشمول این قانون می شود در بازه زمانی دو ماهه فرد دیگری جایگزین وی می شود.

وی در مورد اساتید بازنشسته و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که مصوب قانونی نیز است، گفت: بر اساس این آیین نامه اعضای هیات علمی با درجه استاد تمام فارغ از تعداد سنوات خدمتی تا ۷۰ سال می توانند دانشجو تربیت کنند. اعضای هیات علمی دانشیار تا ۶۷ و اعضای هیات علمی استادیار تا ۶۵ سال می توانند فعالیت کنند.

وزیر علوم گفت: البته یک استثناء برای استادتمام ها در هیات امنا تصویب شده مبنی بر اینکه اگر استاد تمامی نمونه کشوری باشد تا سه سال به صورت یک سال یک سال با مجوز هیات امنای دانشگاه علاوه بر آن ۷۰ سال می تواند خدمت کند. همچنین اگر استاد ممتاز دانشگاه باشد می تواند سه سال علاوه بر آن ۷۰ سال ادامه فعالیت دهد. موارد استثنایی نیز در برخی از پژوهشگاه ها وجود دارند که تا ۷۵ سالگی پژوهشگرهای ممتاز و نمونه می توانند فعالیت کنند، ولی این در دانشگاه ها حداکثر ۷۳ سال است.

غلامی افزود: البته اساتید بازنشسته بعد از سن ۷۰ سال می توانند در دانشگاه ها حضور داشته باشند، از روسای دانشگاه ها به صورت کتبی درخواست کرده ام که اتاق کار و امکانات لازم را در اختیار این اساتید به ویژه اساتید ممتاز و نمونه قرار دهند تا در تدریس دروس، راهنمایی و مشاوره پایان نامه فعال باشند، البته اگر خود علاقه مند باشند که در دانشگاه فعالیت کنند.

وی درباره دانشجویان خارجی نیز گفت: دانشجویان خارجی به صورت بورسیه و غیربورسیه در دانشگاه های ما حضور دارند و تعداد قابل توجهی دانشجوی خارجی در دانشگاه های ما در حال تحصیل هستند و ما به عدد ۷۵ هزار که در برنامه ششم توسعه آمده است تقریبا نزدیک هستیم و می توانیم ظرفیت های خالی خودمان را در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دیگر مقاطع در اختیار دانشجویان خارجی قرار دهیم. ما باید امکانات لازم را برای این دانشجویان فراهم کنیم. از دانشگاه ها خواسته ایم فرصت بررسی درخواست دانشجویان خارجی را سرعت دهند. از وزارت امور خارجه درخواست کرده ایم ارائه ویزای این دانشجویان را سرعت دهند و دانشگاه ها نیز امکانات لازم را برای این دانشجویان فراهم کنند و همچنین فضای فرهنگی و اجتماعی کشور ما نیز باید پذیرای این دانشجویان باشد تا زمانی که این دانشجویان به کشور خود بازگشتند بتوانند کشور ما را تبلیغ کنند.

وزیر علوم همچنین به همکاری ۸ کشور D۸ که کشورهای در حال توسعه جهان اسلام هستند اشاره کرد و گفت: دانشگاهی در همین رابطه تاسیس شده و برنامه آن پذیرش دانشجویان خارجی است و تا اندازه ای نیز پذیرش دانشجویان را آغاز کرده است.