وزش باد با سرعت ۱۰۱ کیلومتر برساعت در زابل/ طوفان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در محدوده شهرستان زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد میزان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل به ۳ هزار و ۵۰۰ متر و در محدوده شهرستان زهک به ۳ هزار متر کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در پی این رخداد علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی نیز کاهش یافت، افزود: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال تردد در مسیرهای مواصلاتی منطقه سیستان شده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در شمال استان همچنان تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در نواحی مرکزی و جنوبی استان افزایش غبار همراه با وزش باد و گرد و خاک با شدت کمتر رخ خواهد داد، گفت: در زمان طوفان در جاده های مواصلاتی استان به ویژه جاده «زاهدان – زابل»، «زاهدان- نهبندان»، «زابل- نهبندان»، «زاهدان- بم» و جاده «ایرانشهر-ریگان-بم» کاهش دید سبب کندی عبور و مرور و اختلال تردد می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه طی این مدت دریای عمان مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۲۰ و دلگان با حداکثر دمای ۴۸ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.