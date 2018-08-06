برای ۶ ماه در کرمان ذخیره دارویی داریم/برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسیبی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با کالای قاچاق اظهار کرد: بحث سلامتی، نگرانی و دغدغه وزارت بهداشت است که از طریق قاچاق دارو یا مواد غذایی به سلامت مردم ضرر می‌رساند که بازخورد آن را باید در درمان بررسی کنیم.

وی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: به طور کلی پنج جلسه چهره به چهره داشتیم که عملا بازرسان ما از مراکز بهداشتی بازدید و اصالت کالا را نظارت کردند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: در سه ماهه نخست سال جاری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ۲۱۴ مورد بازدید داشتیم که ۲۳ مورد آن بازدید از شهرستان‌ها بود.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۳۷ مورد بازرسی در بخش دارویی ۲۱۸ مورد منجر به کشف ۲۱۸ قلم کالای قاچاق به ارزش ۲۷۸ میلیون و ۹۱۱ هزار شد.

حسیبی گفت: ۶۵ مورد بازرسی از مراکز بهداشتی با همکاری تعزیرات، صنعت معدن و تجارت داشتیم که در مجموع ۳۲ مورد منجر به کشف مواد بهداشتی قاچاق به میزان ۱۳۴ قلم کشف شد و ۲۰ مورد مواد بهداشتی قاچاق به ارزش ریالی ۵۰۰ میلیون و ۸۲۸ هزار ریال شده است.

وی افزود: در بازرسی از شهرستان رفسنجان در سه ماهه اول سال تعداد ۸۶۱ قلم کالای قاچاق به ارزش ریالی بیش از ۲۹ میلیون ریال کشف شد.

حسیبی بیان داشت: در شهرستان جیرفت ۲۰۳ مورد بازدید دارو و مکمل‌های دارویی انجام گرفت که منجر به کشف هزار و ۱۲۶ قلم داروی قاچاق به ارزش بیش از ۱۱۷ میلیون ریال شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به واردات دارو اشاره کرد و یادآور شد: دارو با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و ما مشکلی در این زمینه نداریم.

وی گفت: دارو برای چهار تا شش ماه ذخیره داریم و با کسانی که از عرضه دارو به مردم خودداری کنند برخورد قانونی می‌شود.