انتشار شماره ۱۱۵ فصلنامه «مطالعات فلسطین» در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه «مطالعات فلسطین» شامل بخشهای مختلفی همچون پیش درآمد، مقالات، مطالعات، نشستها، گواهیها، گزارشها، گستره و دیدگاهها است.
در بخش پیشدرآمد سه عنوان «هرج و مرج در مرحله چند قطبی»، نوشته روزنامهنگار لبنانی ولید نویهض؛ «پایان دوران صلح آمریکایی» نوشته «عمر تاچبینار»، استاد امنیت ملی در دانشکده جنگ آمریکا و استادیار دانشگاه «جانز هابکینز» آمریکا و «مجلس ملی فلسطین و آغاز فروپاشی»، اثر نویسنده فلسطینی خلیل شاهین آمده است.
در بخش مقالات شاهد مقالاتی با عناوین سیاست آمریکا و روند گفتوگو، نوشته کمیل منصور از مؤسسه مطالعات فلسطین؛ روی کار آمدن حزب لیکود و تحولات گفتمان سیاسی فلسطینیهای ۱۹۴۸م، نگارش مشترک «محمد اماره» رئیس بخش تحصیلات عالی دانشکده «بیت پرل» فلسطین و رئیس جمعیت اسرائیلی مطالعات زبان و جامعه و «مهند مصطفی» مدیر مرکز مطالعات عربی اجتماعی در شهر «کرمل» اسرائیل؛ نگاه فلسطینی درباره راهبرد واقعی بلوکه کردن صلح و متوقف ساختن هماهنگیهای امنیتی، اثر منیر شفیق مدیر اسبق مرکز برنامهریزی فلسطین؛ مقابله دولت یهودی با دو سیستم حاکم و از همگسیختگی نظام آپارتاید صهیونیستی، نوشته نویسنده فلسطینی معین الطاهر؛ چگونه در اردوگاه پناهندگان گشت و گذار می کنی؟ اثر فعال حقوقی سازمان ملل خانم کلودیا مارتینز مانسل؛ کوچدادن پناهندگان آفریقایی از اسرائیل، نژادپرستی و سبکشمردن قوانین بینالمللی، نوشته پژوهشگر لبنانی رنده حیدر و جام جهانی ۱۹۸۲م و محاصره بیروت،نگارش استاد روابط بینالملل دانشگاه آمریکایی پاریس زیاد ماجد هستیم.
شعر وصال نزد محمود درویش، اثر نویسنده لبنانی ریما سلیمان؛ چشمههای سخن، برگرفته از مقدمه کتاب رجائی بُصَیله با عنوان«در سرزمینی که به دنیا آمدم جوانمردانی فلسطینی وجود دارد»؛ «سیاستهای آموزشی اسرائیل و اوضاع آموزشی عربهای اسرائیل» اثر پژوهشگر فلسطینی خالد عرار؛ گزارش نشستی باعنوان رهبری یکپارچه و سازمانهای اسلامی و سازمان آزادیبخش در انتفاضه ۱۹۸۷م که با حضور شش تن از کارشناسان فلسطینی در دانشگاه «پیر زیت» شهر رام الله در سال ۲۰۱۷م برگزار شد از دیگر بخشهای این نشریه است.
در بخش گواهیها مقالهای با عنوان«انتفاضه؛ یادآور حرکت در مسیر مادرید» و در بخش گزارشها نیز سه گزارش راهپیماییهای بازگشت در غزه از نگاه مشاهدات یک پزشک جرّاح داوطلب، جمع آوری منیر عطا الله روزنامهنگار لبنانی؛ غزه در نقش تاریخی خود پیروز خواهد شد، نوشته تحلیلگر فلسطینی طلال عوکل و غزه، در وضعیت مبارزه ای جدید، اثر اسماء الغول روزنامهنگار فلسطینی از غزه منتشر شده است.
دو پژوهش با عنوان تصویری تأسفبار از نگاه هنرمند عراقی ضیاء العزاوی نوشته عیسی مخلوف نویسنده لبنانی و شکاف در دیوار زمان نوشته ناهد جعفر و «راه مبارزه در فلسطین و مشرق عربی»، خاطرات رهبر کمونیستی محمود الاطرش المغربی، جمعآوری توسط ماهر الشریف و همچنین زندگی من، از دوران نکبت تا انقلاب(زندگینامه)، نوشته نبیل شعث از دیگر بخشهای شماره جدید فصلنامه مطالعات فلسطین است.
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