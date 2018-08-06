برگزاری کارگاه آموزشی «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» در بوانات

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و با همکاری استانداری فارس و فرمانداری شهرستان بوانات با هدف اطلاعرسانی و آموزش دهیاران شهرستانهای بوانات و خرمبید ظهر دوشنبه برگزار شد.
«جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» گستردهترین و بزرگترین برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه کتاب و کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری است.
هدف این جشنواره حمایت از اقدامهای انجامشده در روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتابخوانی در روستاها و معرفی فعالیتهای فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتابخوانی است که با مشارکت مردم و دستگاههای فعال در روستا انجام شده یا اجرای آن برای سال آینده پیشبینی شده است. تلاش برای تأمین بودجههای لازم برای گسترش فعالیتهای مربوط به کتاب و کتابخوانی در روستاها و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب و فرهنگیتر شدن فضای روستاها و نیز پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف این جشنواره است.
نظر شما