به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، صبح امروز در نشستی خبری به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، از همکاری رسانه ها با پلیس استان یزد قدردانی کرد و اظهار داشت: با همکاری رسانه ها و نیروی انتظامی، شاهد رشد امنیت در میان مردم استان یزد هستیم.

وی بیان کرد: روند اقدامات در نیروی انتظامی در راستای مقابله با جرم رو به رشد بوده و تلاش نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها، هدیه کردن امنیت و آسایش به مردم بوده است.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: انعکاس اخبار توسط خبرنگاران همراه با تعهد، صداقت و امانتداری، سبب شده تا مسئولان نیز بتوانند به موقع مشکلات را بررسی و رفع کنند.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در استان یزد ادامه داد: ۹۰ درصد خودروهای کلانتری استان یزد نوسازی و چندین کلانتری در سطح استان نوسازی شدند.

وی در مورد ایستگاه شهید مدنی در مسیر ترانزیتی جاده سنتو نیز بیان کرد: بهسازی و توسعه این ایستگاه هنوز در دستور کار است اما موانعی وجود دارد که رفع آن مشمول زمان می شود.

کاکاوند با اشاره به اینکه آخرین روزهای خدمت خود را در یزد می‌گذراند، به ذکر خاطرات تلخ و شیرین خود در دوران خدمت در یزد پرداخت و افزود: تلخ‌ترین خاطره من از یزد، مربوط به قتل جوان زرگر یزدی بود.

وی از مسئولان استان یزد نیز درخواست کرد: تا حمایت بیشتر و ویژه ای نیروی انتظامی در سطح استان داشته باشند.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه، از خبرنگاران فعال در حوزه نیروی انتظامی استان یزد به مناسبت روز خبرنگار تجلیل شد.