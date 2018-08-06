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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استفاده رایگان از اتوبوس های شهری گرگان ویژه خبرنگاران

استفاده رایگان از اتوبوس های شهری گرگان ویژه خبرنگاران

گرگان- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان از استفاده رایگان حمل و نقل درون شهری (ناوگان اتوبوس رانی) برای خبرنگاران به مدت سه ماه خبر داد.

احمدعلی سالاری، ظهر دوشنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های گلستان اظهار کرد: به مناسبت روز خبرنگار استفاده از اتوبوس های درون شهری گرگان به مدت سه ماه برای خبرنگاران رایگان می شود.

وی با بیان این که مدیران رسانه های استان می توانند خبرنگاران خود را به سازمان حمل و نقل معرفی کنند، افزود: استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی باید فرهنگ سازی شود و این عمل یکی از همین اقدامات است.

سالاری گفت: هر اتوبوس شهری ۶ خودرو سواری شخصی را از گردونه حمل و نقل خارج می کند و هر اندازه که سیستم حمل و نقل ما استاندارد باشد قطعاً ترافیک کاهش می یابد.

وی اظهار کرد: ظرفیت اتوبوس گرگان ۹۰ دستگاه است ولی تعداد اتوبوس های ما ۱۱۰ دستگاه بوده که برخی را به دلیل فرسودگی باید از سیستم حمل و نقل خارج کنیم.

سالاری در خصوص مطالعات طرح بی آر تی گفت: هر کیلومتر این خط یک میلیارد تومان هزینه دارد و قرارداد مطالاتی آن بسته شده است.

سالاری از احداث چندین پارکینگ روباز با همکاری بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 4367168

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