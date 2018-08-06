مذاکره طالبان با امریکا با مشورت کابل بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست امروز شورای وزیران این کشور گفت: باید با داعشی هایی که در شمال به دولت افغانستان تسلیم شده‌اند مانند سایر اسرای جنگی برخورد شود و نباید از جنایات آنان چشم پوشی کرد.

وی همچنین خطاب به گروه‌های تروریستی گفت: کسانی‌که علیه مردم افغانستان می‌جنگند دشمن این مردم تلقی می‌شوند، گروه طالبان، القاعده و دیگر گروه‌ها تا زمانی‌که دست به اعمال تروریستی می زنند باید بدانند که دولت افغانستان هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیست.

عبدالله در مورد مذاکرات گروه طالبان با نمایندگان آمریکا گفت که این مذاکرات با مشورت دولت افغانستان صورت گرفته است.

وی همچنین ضمن تایید بر حفظ ارتباط دولت افغانستان با طالبان گفت که هیچ منطقه امنی به این گروه واگذار نخواهد شد.

اخیرا یک روزنامه پاکستانی گزارشی را منتشر کرده بود که در آن یکی از شروط گروه طالبان با آمریکا واگذاری ۱۳ ولایت افغانستان به این گروه بوده است. هرچند این گزاش رسما از سوی مراجع رسمی افغانستان تایید یا رد نشده است ولی در گذشته نیز «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی نیز از دولت افغانستان خواسته بودکه مناطق امنی را به طالبان واگذار کنند.