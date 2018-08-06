مخالف ساخت و ساز بی رویه در مازیچال هستیم

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی حاشیه سازی ها درباره روستای مازیچال اظهار داشت:این روستا شرقی ترین روستای ییلاقی تنکابن به شمار می آید و ساکنان آن همه از بخش عباس آباد هستند اما برخی جوسازی هایی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز و زمین فروشی در این روستا شکل گرفته است و با هرگونه ساخت و ساز بی رویه مخالف هستم و حتی با تغییر کاربری اراضی، زراعی و باغی باید برخورد شود.

وی افزود: با بازدیدهایی که صورت گرفت مشخص شد موضوع تغییر کاربری صحت نداشته و عکس های منتشر شده منتسب به مازیچال مربوط به ارتفاعات تهران و کلاردشت بود، همچنین برخی خواستار این بودند که مازیچال باید به شهرستانهای همجوار تعلق یابد که این ادعا سابقه قانونی و تاریخی نداشته است.

وی درباره تشکیل بخش جدید در رامسر نیز گفت: این موضوع در وزارت کشور نهایی شده و در کارگروه ریاست جمهوری تصویب شد و منتظر هستیم که در هیئت دولت هم تصویب شده و یک بخش به رامسر اضافه شود زیرا یک شهرستان با یک بخش در کشور اصلا وجود ندارد و با وضع موجود اداره کردن آن بسیار سخت است.

شریعت نژاد همچنین درباره جدا شدن دو شهر کتالم و ساداتشهر هم افزود: این موضوع با پیگیری مردم و شورای شهر در حال بررسی است.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت درباره وضعیت آب شرب هم تشریح کرد: آب شرب برای غرب مازندران قصه پرغصه است و این منطقه با استعداد بارندگی بسیار بالا مشکل آب شرب داشته و باور آن برای مردم استانهای دیگر بسیار سخت است.

وی افزود: برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی صورت می گیرد و این امر منجر به پیشروی آب دریا و شوری آبهای زیر زمینی می شود، به همین منظور مقرر شد تا منابع آب پایدار با بهره گیری از آبهای سطحی در منطقه ایجاد شود.

شریعت نژاد تصریح کرد: آب سد میجران رامسر که برای کشاورزی بود برای آب شرب رامسر اختصاص داده شد و تصفیه خانه رامسر نیز به بهره برداری رسید و ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب تصفیه می کند و برای حل مشکل لوله های آهنی و زنگ زده رامسر هم قرار است با اعتبار یک میلیاردو و ۴۰۰ میلیون تومان بهسازی و نوسازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین با بررسی های انجام شده و پیگری های صورت گرفته ساخت دو سد ازارود، دوهزار و سه هزار کلید زده شد و در حال حاضر مطالعات سد ازارود در حال انجام است و چنانچه مطالعه فاز یک به اتمام برسد عملیات اجرایی آن همزمان با مطالعه فاز دو آغاز می شود.