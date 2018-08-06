رهاسازی۴هزار معتاد؛ از فقدان مدیریت شهری تا فرار متولیان از قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیران خراسانی در خصوص پذیرفته نشدن بیش از 4 هزار معتاد مبتلا به ایدز و بیماری های عفونی توسط بهزیستی و وزارت بهداشت و رها بودن آن ها در سطح شهر تهران، گفت: مشکل ما این است که ما مدیریت یکپارچه شهری را اعمال نمی کنیم. در همه جای دنیا برای اداره شهر ها مدیریت یکپارچه شهری را اعمال کرده اند، یعنی هر آنچه که در شهر است در حوزه وظایف شهرداری ها تعریف شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مدیریت یکپارچه شهری حتی پلیس شهر ها نیز زیر نظر شهرداری است و در این گونه موارد طبق برنامه شهرداری عمل می کند؛ ما چون در شهرهایمان مدیریت یکپارچه شهری نداریم و همه چیز به صورت جزیره ای اداره می شود مسئولیت یک کار به دستگاه های مختلف سپرده می شود و هر دستگاهی طبق تفسیر و تشخیص خودش با موضوع برخورد می کند.

وی ادامه داد: در مورد بحث مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان نیز چنین است، ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از 16 وزارت خانه و ارگان است که هر کدام طبق تشخیص و امکاناتی که در اختیار دارند نسبت به موضوع اعتیاد و معتادین عمل می کنند و در مواقع کم کاری تقصیر را گردن دیگری می اندازند.

خراسانی تاکید کرد: ما باید برای کنترل معضلات شهری و موضوعات دیگر به مدیریت یکپارچه شهری روی بیاوریم؛ در آن صورت قطعاً بخش های مربوط به آموزش، درمان، بهداشت، پلیس و ... معضلات شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد و متولی ثابتی خواهد داشت به طوری که این متولی مسئول همه عملکرد ها و اتفاقات مثبت و منفی در حوزه مربوطه خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجس شورای اسلامی در پایان در مورد نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر، گفت: ما باید مشکل را اساسی حل کنیم بالاخره دستگاه ها وظایفشان را انجام نمی دهند اگر انجام می دادند 4 هزار معتاد مبتلا به بیماری های خطرناک در شهر رها نمی شدند. ما تا قانون مدیرت یکپارچه را راه اندازی نکنیم این مشکلات حل نمی شود.