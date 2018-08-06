به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، قزل‌آلای رنگین کمان گونه‌ای غیربومی است که مصرف خوراکی دارد و در سال‌های گذشته، مجوز تکثیر آن برای واحدهای پرورش ماهی در حاشیه رودخانه هراز صادر شده است اما متاسفانه این گونه غیربومی به رودخانه هراز وارد شده و به عنوان گونه‌ای مهاجم، نسل گونه بومی «قزل‌آلای خال قرمز» را به شدت مورد تهدید قرار داده است.

«موسسه ماهیگیران غیر حرفه‌ای» و «انجمن لارکوه»، با ارائه طرحی تحقیقاتی ـ اجرایی، ایده کاهش جمعیت وحذف گونه مهاجم رنگین کمان از محدوده «دریاچه امامزاده علی» و بخش‌هایی از بالا دست و پایین دست دریاچه در رودخانه هراز را مطرح کردند که مورد موافقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

در این طرح علاقه‌مندان به ماهیگیری با اخذ مجوز در محدوده دریاچه امامزاده علی در حوزه روستای «آب اسک» استان مازندران می‌توانند گونه رنگین‌کمان را صید کنند.

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست که به تازگی از این طرح بازدید کرده است، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌ها در این منطقه گفت: این طرح، نخستین تجربه مشارکت با سایر ذینفعان فعالیت‌های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط زیست طبیعی است و خوشبختانه حضور بخش خصوصی، نتایج مثبتی را در پی داشته است.

وی ادامه داد: دو مجموعه «موسسه ماهیگیران غیر حرفه‌ای» و «انجمن لارکوه»، ترکیبی از جوامع بومی و محلی و افراد علاقمند به محیط زیست را به عنوان موسس و عضو در ترکیب خود دارند و با استقرار کانکس و ایجاد تاسیسات موقت حفاظتی در محدوده دریاچه امامزاده علی، تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، فعالیت رسمی خود را با اخذ پروانه انتفاعی از سازمان آغاز کرده‌اند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری، عملکرد این مجموعه با همکاری استادان دانشگاه شهید بهشتی، تعدادی از کارشناسان خارجی مدعو این دانشگاه، دفاتر تخصصی حوزه این معاونت و همچنین اداره کل استان مورد ارزیابی دقیق و نمونه‌برداری‌های مکرر قرار گرفت که نتایج حاصله نشانگر موفقیت غیرقابل انکار در احیای جمعیت بومی خال قرمز در محدوده یاد شده است.

وی تاکید کرد: این پروژه به عنوان اولین پایلوت مدیریت مشارکتی در سازمان محسوب می‌شود. همراهی و همکاری بخش خصوصی و جوامع بومی و محلی با سازمان در امر حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع زیستی، مهم‌ترین عامل موفقیت این برنامه بوده است.

ظهرابی گفت: به دلیل مسافت زیاد این منطقه تا مرکز استان، حضور محیطبانان در این منطقه با دشواری روبرو بود اما وجود کانکس و امکانات استقرار محیطبانان استان در این منطقه، باعث شده تا همواره حداقل یکی از محیطبانان استان در این منطقه حضور داشته باشد و وظیفه گشت‌زنی و حفاظت عرصه‌های خشکی منطقه را نیز به نحو مطلوب‌تر به انجام برساند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حذف گونه مهاجم از طریق واگذاری مجوز صید با قلاب به ماهیگیران صورت می‌گیرد، این امر موجب شده تا ضمن تأمین شرایط مناسب برای علاقمندان به ماهیگیری اعم از افراد بومی و غیر بومی در چارچوب قانون، از میزان تخلفات در این منطقه تا حد بسیار زیادی کاسته شود.

به گفته ظهرابی، اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر از طرف مجموعه برای علاقمندان به ماهیگیری، موجب فرهنگ‌سازی در بین جوامع محلی و ماهیگیران و همچنین توسعه روش‌های مطلوب ماهیگیری، به‌خصوص روش «بگیر و رها کن» که برای ممانعت از صید قزل‌آلای خال‌قرمز ضروری است، شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تصریح کرد: اشتغالزایی و به کارگیری نیروهای اجرایی و حفاظتی از بین افراد بومی منطقه موجب رضایت خاطر جوامع محلی و حمایت و استقبال از آنها از اقدامات مجموعه شده است. از طرفی، حضور بخش خصوصی در طرح احیای دریاچه و حذف گونه رنگین‌کمان که هزینه‌های سنگینی را بر دوش سازمان می‌گذاشت باعث شد تا نه تنها برای این‌کار هزینه‌ای متوجه منابع دولتی نشود بلکه با فروش مجوزهای ماهیگیری، سالانه مبلغی قابل توجه نیز به خزانه واریز می‌شود. وی توسعه اکوتوریسم و رونق اقتصادی منطقه را نیز از نتایج مثبت این طرح ارزیابی نمود.

ظهرابی همچنین خاطر نشان کرد: معاونت محیط طبیعی در نظر دارد تا ضمن تمدید اجرای طرح در این منطقه، از تجارب موفق به دست آمده، برای سایر مناطق و حوزه‌هایی که ظرفیت‌های مشابه دارند نیز استفاده کند.