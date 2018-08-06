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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال اختلال تردد و کاهش دید در محورهای شمالی سیستان و بلوچستان

احتمال اختلال تردد و کاهش دید در محورهای شمالی سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان از کاهش دید و همچنین احتمال اختلال در تردد جاده ای بر اثر وزش باد شدید در محورهای شمالی استان خبر داد.

سرهنگ کشواد بهروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برابر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه تا چهار شنبه ۱۷مرداد در شهرستان های شمالی استان (زابل ،زهک، هیرمند، هامون، نیمروز) وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و در نقاط مستعد طوفان و گرد و خاک می شود.

وی تصریح کرد: در همین رابطه در برخی نقاط محورهای مواصلاتی «زابل - نهبندان»، «زاهدان -نهبندان»، «زاهدان-زابل»، «زاهدان-بم» و «ایرانشهر-بم» باد و گرد و خاک سبب کاهش دید می شود.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط جوی فوق و کاهش دید افقی از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه در این محورها سفری ایمن برای خود و دیگران فراهم کنند تا شاهد حوادث تلخ جاده ای نباشیم.

کد مطلب 4367186

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